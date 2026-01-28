Την ώρα που τρίμηνο αγοράκι δίνει μάχη για τη ζωή του στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ο πατέρας του, ηλικίας 28 ετών, τέθηκε υπό 4ήμερη κράτηση ως ύποπτος για σοβαρά αδικήματα και σχετίζονται με το βίαιο ταρακούνημα του γιου του. Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Παρασκευή, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Το αγοράκι ήταν άρρωστο και έκλαιγε συνεχώς, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε στο Μακάρειο για εξετάσεις. Μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν αιμάτωμα στον εγκέφαλο του παιδιού, γι’ αυτό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το παιδί πάσχει από σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους (Shaken Baby Syndrome).

Για αντιμετώπιση του προβλήματος, το βρέφος υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και ακολούθως διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως κρίσιμη. Η χειρουργική επέμβαση κρίθηκε αναγκαία, αφού τα ακτινοδιαγνωστικά ευρήματα έδειχναν την ύπαρξη αιματώματος στον εγκέφαλο, κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα, αφού έθετε τη ζωή του βρέφους σε κίνδυνο.

Στην υπόθεση ενεπλάκη από τη Δευτέρα και η Αστυνομία, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τους ιατρούς του Μακάρειου Νοσοκομείου. Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το αιμάτωμα και ιδίως μετά τη διάγνωση των ιατρών ότι αυτό προκλήθηκε από ισχυρό ταρακούνημα, διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας. Μέλη του έχοντας στα χέρια τους την προκαταρκτική έκθεση των γιατρών, είχαν μια πρώτη επαφή με τη μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ελληνοκύπρια. Ύστερα από την αξιολόγηση όλων των δεδομένων, προχώρησαν χθες το πρωί στη σύλληψη του 28χρονου αλλοδαπού πατέρα, ως υπόπτου για διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν:

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Έκθεση παιδιού.

Κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16.

Άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια έχουν άλλα δύο παιδιά μεγαλύτερα.

Ο ύποπτος πατέρας παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για περίοδο τεσσάρων ημερών. Σημειώνεται πως η Αστυνομία αρχικά ζήτησε την έκδοση διατάγματος οκτώ ημερών, ωστόσο, μετά από διακανονισμό με τον δικηγόρο του υπόπτου, συμφώνησαν στις τέσσερις ημέρες. Ο δικηγόρος του υπόπτου δεν έφερε ένταση στην κράτηση του. Το Δικαστήριο, αφού μελέτησε τη μαρτυρία που παρουσίασε η Αστυνομία, έκρινε ως εύλογες τις υποψίες της ότι ο ύποπτος πιθανόν να εμπλέκεται στον τραυματισμό του βρέφους, λόγω και των συνθηκών που διαπράχθηκαν τα αδικήματα, καθ’ ότι ο πατέρας φέρεται να ήταν μόνος του με το τρίμηνο αγοράκι την ημέρα που έκλαιγε ασταμάτητα και ήταν άρρωστο.

Ο πατέρας αρνείται κάθε ανάμειξη, ενώ, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, θα καλέσει να καταθέσει τον παιδίατρο που παρακολουθούσε το βρέφος. Ο ίδιος ακούστηκε να λέει ότι ουδέποτε έκανε κάτι κακό στο παιδί και πως αντί να είναι δίπλα στο γιο του θα μπει στο κελί.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η λήψη καταθέσεων από γιατρούς, γείτονες και το οικογενειακό του περιβάλλον. Αναμένονται οι εκθέσεις των γιατρών τόσο για τα ευρήματά τους όσο και για το τι τα προκάλεσε, καθώς και στις ενέργειες που προέβησαν ώστε να βοηθήσουν το βρέφος. Θα ληφθεί κατάθεση και από τον παιδίατρο που παρακολουθούσε το αγοράκι για να αναφέρει κατά πόσον είχε παρατηρήσει οτιδήποτε στη συμπεριφορά του, ενώ κατάθεση θα ληφθεί και από τους δύο γονείς. Στην υπόθεση έχει εμπλακεί και το Γραφείο Ευημερίας ώστε να βοηθήσει τα άλλα δύο αδελφάκια του βρέφους.