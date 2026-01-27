Υπόθεση που αφορά κακοποίηση βρέφους διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, μετά τη διάγνωση συνδρόμου ταρακουνημένου βρέφους σε αγοράκι ηλικίας μόλις τριών μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το βρέφος, το οποίο διαμένει με τους γονείς του στη Λευκωσία, μεταφέρθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στο Μακάρειο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, οι θεράποντες ιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το παιδί πάσχει από σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους (Shaken Baby Syndrome).

Ακολούθως, οι Αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας να προχωρούν στη συλλογή μαρτυρικού υλικού. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 28χρονου πατέρα του βρέφους, αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί.

Εναντίον του 28χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16, άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Το τρίμηνο αγοράκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη λήψη καταθέσεων και τη διερεύνηση όλων των συνθηκών υπό τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός του.