Το πιο αφιλόξενο πρόσωπο της Κύπρου αντίκρισε οικογένεια από το Λίβανο μαζί με τα έξι παιδιά της, ηλικίας από 17 έως 5 ετών.

Το δράμα των οκτώ, το οποίο φανερώνεται και σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews, αποκαλύφθηκε χθες όταν ένας Κύπριος πολίτης τους βρήκε στην άκρη του δρόμου περιτριγυρισμένους από αποσκευές.

O πολίτης τους προσκάλεσε στο σπίτι του, προσπαθώντας και ο ίδιος να επικοινωνήσει με την Αστυνομία, τις Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας και άλλους φορείς. Τελικά, μετά από πολλές πιέσεις η οικογένεια μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο μεχρι να διευθετηθεί η αναχώρησή τους.

Όπως αναφέρει ο πολίτης, είναι κάτοικος Λάρνακας και αντιλήφθηκε το μαρτύριο της οικογένειας χθες το απόγευμα, καθώς ήταν απέναντι από την οικία του.

«Αντίκρισα μια πολυμελή οικογένεια, δύο γονείς και έξι ανήλικα παιδιά, καθισμένους στο πεζοδρόμιο, μέσα στο κρύο, για ώρες, περιστοιχισμένους από αποσκευές. Προσεγγίζοντάς τους, με σκυθρωπό και εμφανώς εξαντλημένο ύφος μου ανέφεραν ότι δεν έχουν πλέον “ούτε από τον ήλιο μοίρα”. Όπως μου εξήγησαν, είχαν αιτηθεί άσυλο, το αίτημά τους απορρίφθηκε, τους ζητήθηκε να κλείσουν τον φάκελό τους και να αποχωρήσουν από τη χώρα, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός στέγης».

Η οικογένεια, συνεχίζει ο πολίτης, με διαβεβαίωσε ότι επικοινώνησε με την Αστυνομία, το Γραφείο Ευημερίας και δομές φιλοξενίας (Πουρνάρα, Κοφίνου), χωρίς όμως καμία ανταπόκριση.

«Οι ίδιοι μετέβησαν στο Γραφείο Ευημερίας και έκλεισαν τον φάκελό τους, όπως τους ζητήθηκε, ωστόσο δεν έλαβαν καμία απάντηση ή εναλλακτική πρόνοια για στέγαση, παρότι πρόκειται για οικογένεια με έξι ανήλικα παιδιά. Προσπάθησα προσωπικά να επικοινωνήσω με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Αστυνομία μου ανέφερε ότι δεν μπορεί να πράξει κάτι, ενώ μου δηλώθηκε ότι το Γραφείο Ευημερίας δεν είχε διαθέσιμο προσωπικό εκείνη την ώρα και δεν υπήρχε καμία επαφή ή συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών», είπε.

«Δεν μπόρεσα να γυρίσω την πλάτη. Παρέλαβα την οικογένεια στο σπίτι μου, τους προσέφερα φαγητό και προσωρινή ανακούφιση, ενώ παράλληλα επικοινώνησα με πολιτικά πρόσωπα, εκκλησιαστικούς παράγοντες, μέσα ενημέρωσης και κρατικούς φορείς», ανέφερε για τις προσπάθειες του.

Η μαρτυρία της οικογένειας

«Είμαστε δύο γονείς και έξι παιδιά, ηλικίας 17,15,11,9 και 6 ετών. Στην Κύπρο είμαστε τρία χρόνια και ήρθαμε από τον Λίβανο, όμως μας είπαν ότι δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο και ότι έπρεπε να πάμε πίσω στην χώρα μας», μας αναφέρθηκε. Η οικογένεια δέχθηκε, τελικά, να αναχωρήσει οικειοθελώς.

«Κλείσαμε τον φάκελο, όμως δεν είχαμε πού να πάμε. Μείναμε στον δρόμο», αναφέρθηκε με απελπισία. «Μας βρήκε ένας κύριος στο δρόμο και μας βοήθησε. Αν δεν ήταν εκείνος, θα είμασταν ακόμη στον δρόμο».

Ωστόσο η οικογένεια, όπως μας αναφέρθηκε, δεν έχει τρόφιμα, ούτε χρήματα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα αγαθά. «Δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα φύγουμε την Κύπρο».