Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Γαβριηλίδης, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη δημόσια δράση της με την προώθηση της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στη διαφορετικότητα στην Κύπρο.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπηρέτησε ως Υπεύθυνος Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας σε ξένη διπλωματική αποστολή στην Κύπρο, όπου είχε ενεργό ρόλο στην ανάλυση πολιτικών εξελίξεων, στη δημόσια διπλωματία και στη στρατηγική επικοινωνία. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε ως Consultant και ειδικός Σύμβουλος Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, με πολυετή εμπειρία στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προώθηση της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα. Σε αυτόν τον ρόλο παρείχε εισηγήσεις για την ενίσχυση πολιτικών ισότητας και κοινωνικής συνοχής, υποστηρίζοντας δράσεις που αφορούσαν διαφορετικές κοινότητες και μειονότητες.

Σε διεθνές επίπεδο, εκπροσώπησε την Κύπρο στη Διοικούσα Επιτροπή για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (CDADI) του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Από το 2019 έως το 2023 διετέλεσε Συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΛΟΑΤΚΙ+ Κυβερνητικών Εστιακών Σημείων (EFPN), ενώ το 2022 προέδρευσε του πανευρωπαϊκού IDAHOT+ Forum που φιλοξενήθηκε στη Λεμεσό.

Παράλληλα, έχει διατελέσει συντονιστής της Διυπουργικής Επιτροπής Κύπρου για την υπογραφή και εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ με το Ηνωμένο Βασίλειο, συντονίζοντας κυβερνητικές δράσεις σε θέματα δικαιωμάτων και ισότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας.

Σε εθνικό επίπεδο, συνέβαλε ενεργά στη δικοινοτική συνεργασία ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής για Ανθρωπιστικά Θέματα, η οποία εργάζεται για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ζητημάτων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας στην Κύπρο.

Υπήρξε συνιδρυτής και πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της Accept–ΛΟΑΤΙ Κύπρου (2012–2017), πρωτοστατώντας στη διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου το 2014, που σηματοδότησε νέα εποχή κοινωνικών διεκδικήσεων. Παράλληλα υπηρέτησε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ILGA-Europe (2014–2018) στις Βρυξέλλες, συμβάλλοντας στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών για την ισότητα.

Διετέλεσε Συντονιστής της Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής για ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενισχύοντας τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και τη χάραξη στρατηγικών του κόμματος σε ζητήματα κοινωνικής ισότητας.

Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και ήταν κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής, καθώς και μεταπτυχιακού στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, με βαθμό Merit (διάκριση), από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο. Έχει επίσης δημοσιεύσει μελέτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε διεθνή ινστιτούτα. Έζησε και εργάστηκε στο Λονδίνο για 10 χρόνια. Μιλούσε ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά και γαλλικά.

Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Με θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της Accept Κύπρου, ο οποίος με τη δημόσια παρουσία και δράση του συνέβαλε ουσιαστικά στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πορεία και η προσφορά του χαρακτηρίζονταν από συνέπεια, θάρρος και προσήλωση σε αρχές που ενίσχυσαν τη δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας μας και συνέβαλαν στην ενίσχυση κουλτούρας αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Μέσα από τη δράση του, άνοιξε δρόμους συζήτησης και κατανόησης σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια του.

Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Με βαθιά οδύνη και θλίψη η ηγεσία, οι Βουλευτές και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπήρξε ένας νέος άνθρωπος με ενεργή και ουσιαστική παρουσία στα κοινά και ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Παράταξής μας. Ξεχώριζε, και θα τον θυμόμαστε πάντοτε, για την παρρησία, το ήθος και το θάρρος με τα οποία υπερασπιζόταν τις αρχές και τις αξίες του.

Πάντα στην πρώτη γραμμή, έδωσε τις δικές του μάχες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές.

Αιωνία του η μνήμη.

