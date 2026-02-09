Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί ζητούν να εγκριθεί πιο αυστηρή νομοθεσία με σκοπό να αντιμετωπιστεί η πειρατεία, τη στιγμή κατά την οποία αρκετοί από τους πειρατές προέρχονται από τις τάξεις των επαγγελματιών οδηγών ταξί.

Το παράδοξο τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, όπου εξετάστηκαν τα προβλήματα των οδηγών ταξί, οι οποίοι πρόσφατα κατήλθαν σε στάση εργασίας, ενώ ετοιμάζουν και άλλες κινητοποιήσεις.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά, ότι από 137 πρόστιμα που επεβλήθησαν το 2025, ποσοστό 70% προέρχονται από επαγγελματίες οδηγούς ταξί και το υπόλοιπο 30% από ιδιώτες.

Διαπιστώθηκε επίσης, πως οι πειρατές οδηγοί ταξί πιθανώς να είναι και υπερδιπλάσιοι από τους αδειούχους οδηγούς ταξί. Αξίζει να σημειωθεί, πως ενώ υπάρχουν 1.538 άδειες ταξί, οι οδηγοί ταξί φαίνεται να υπερβαίνουν τις 5.000.

Οι παράνομοι φαίνεται να αυξάνονται και από το γεγονός, ότι (για δικούς τους λόγους) επαγγελματίες οδηγοί ταξί, μετά τη συνταξιοδότησή τους, επιστρατεύουν τα ιδιωτικά τους οχήματα για να εκτελούν κούρσες. Γι’ αυτούς το πέρασμα στην πειρατεία είναι σχετικά εύκολο, υπό την έννοια ότι η επί δεκαετίες δραστηριοποίησή τους, τους βοήθησε να αποκτήσουν σημαντικό αριθμό πελατών, τους οποίους εξακολουθούν να εξυπηρετούν. Παράλληλα υπάρχουν και οι «κανονικοί» πειρατές, ντόπιοι και ξένοι.

Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι των οργανωμένων οδηγών αστικών ταξί, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι η λειτουργία ιστοσελίδων μέσω των οποίων, κυρίως τουρίστες, κλείνουν ταξί εις βάρος των επαγγελματιών.

Εκ μέρους της Αρχής Αδειών, η κ. Αμερικάνου ανέφερε ότι προωθείται νομοσχέδιο με βάση το οποίο όταν μία πλατφόρμα διαφημίζει ιδιωτικό όχημα να παρέχει υπηρεσίες ταξί, θα αντιμετωπίζει συνέπειες.

Σε αυτές περιλαμβάνεται πρόστιμο και όταν αυτό δεν πληρωθεί δεν θα ανανεώνεται η επαγγελματική του άδεια και η άδεια κυκλοφορίας ή ακόμη θα κατάσχεται και το όχημά του.

Σχετικά με την αντιμετώπιση της πειρατείας υπεστήριξε πως η υφιστάμενη νομοθεσία λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό, αν και αναγνώρισε πως διαπιστώνονται κενά. Ένα από αυτά αφορά τις πλατφόρμες, οι οποίες διαθέτουν ιδιωτικά οχήματα για παροχή υπηρεσιών ταξί.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε την κ. Αμερικάνου να καταθέσει το νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατόν, για να πάρει την απάντηση, ότι θα κατατεθεί πολύ σύντομα.

Πάντως, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ανέφερε, πως όταν εμφανίστηκε σε δίκη, ως μάρτυρας, για υπόθεση πειρατείας του ελέχθη ότι δεν μπορεί να μαρτυρήσει, κάτι το οποίο μπορούσε να πράξει μόνο ο πελάτης. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος των οδηγών ταξί, ο πελάτης, ο οποίος τύγχανε τουρίστας, την ώρα της δίκης μπορεί να ήταν στη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού.