Αποτροπιασμό και έντονη αγανάκτηση εκφράζει ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), για τα χθεσινά έκτροπα τα οποία σημειώθηκαν στο ΓΣΠ, μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ. Όπως αναφέρει ο ΣΑΚ, «ξεπέρασαν κάθε όριο οπαδικής βίας και μετατράπηκαν σε καθαρά εγκληματικές ενέργειες». Κάνοντας λόγο για πλήρη ασυδοσία και εγκληματική δράση, ο Σύνδεσμος στέλνει το μήνυμα πως «η ανοχή τελείωσε».

Αυτούσια η ανακοίνωση ΣΑΚ:

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου εκφράζει τον αποτροπιασμό και την έντονη αγανάκτησή του για τα όσα πρωτοφανή εκτυλίχθηκαν στο στάδιο ΓΣΠ στην Λευκωσία μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ. Τα χθεσινά γεγονότα ξεπέρασαν κάθε όριο οπαδικής βίας και μετατράπηκαν σε καθαρά εγκληματικές ενέργειες.

Η μανία των ταραχοποιών δεν περιορίστηκε στις επιθέσεις κατά των μελών μας, αλλά επεκτάθηκε σε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή της κρατικής περιουσίας: Η ολοσχερής καταστροφή περιπολικών και οχημάτων της Δύναμης αποτελεί άμεση επίθεση στο κράτος και στον φορολογούμενο πολίτη. Η κλοπή εξοπλισμού από τα υπηρεσιακά οχήματα είναι μια πράξη άκρως επικίνδυνη.

Προειδοποιούμε ότι η κατοχή και χρήση αστυνομικού εξοπλισμού από πολίτες συνιστά βαρύτατο κακούργημα. Δεν είναι δυνατόν τα μέλη μας να αφήνονται έρμαια σε οργανωμένες ομάδες κρούσης που δρουν με όρους αντάρτικου πόλης.

Απαιτούμε την άμεση αξιοποίηση όλων των μέσων (CCTV, μαρτυρίες) για τον εντοπισμό των δραστών. Όσοι κρατούν στα χέρια τους κλεμμένο εξοπλισμό της Αστυνομίας πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χωρίς καμία καθυστέρηση. Πώς επετράπη σε τέτοιας έκτασης επεισόδια να εξελιχθούν σε λεηλασίες; Ζητούμε την πλήρη θωράκιση των συναδέλφων μας που καλούνται να διαχειριστούν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις με ανεπαρκή μέσα.

Ο ΣΑΚ δεν θα παραμείνει θεατής στην απαξίωση του θεσμού της Αστυνομίας. Η κλοπή εξοπλισμού και η καταστροφή περιπολικών είναι το τελικό στάδιο της αναρχίας που κάποιοι επέτρεψαν να καλλιεργηθεί στα γήπεδα. Ο κόσμος της Κύπρου θέλει Αστυνομία ικανή να επιβάλει τον νόμο ή Αστυνομία-στόχο για τους εγκληματίες;

Βίντεο και εικόνες: