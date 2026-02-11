Πολεοδομικής φύσεως ζητήματα του Δήμου Πάφου επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος έφτασαν μέχρι και την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Και μάλιστα υπό τη μορφή καταγγελίας με ισχυρισμούς περί έκνομων ενεργειών από τον δήμαρχο.

Αυτό αποδεικνύεται από υπόθεση που καταγγέλθηκε επωνύμως από δημότη Πάφου σε βάρος του εν αργία δημάρχου. Ο πρώτος είχε ισχυριστεί πως ο κ. Φαίδωνος τον εκβίασε ενώπιον μαρτύρων, τους οποίους κατονόμασε, ότι δεν θα του έδινε την εγκεκριμένη πολεοδομική άδεια για το υποστατικό του, αν δεν απέσυρε παλιότερη καταγγελία σε βάρος του. Μάλιστα, ο δημότης έκανε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προβάλλοντας τις πιο πάνω θέσεις.

Πάντως, αστυνομικές πηγές, με γνώση επί του ζητήματος, ανέφεραν στον «Φ» ότι η υπόθεση αυτή θεωρείται κλειστή. Μας αναφέρθηκε ότι ο σχετικός φάκελος, όταν ολοκληρώθηκε το ανακριτικό έργο, διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, αλλά οι οδηγίες εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, μετά την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της υπάρχουσας μαρτυρίας, ήταν να «ταξινομηθεί ως Μη Αστυνομικής Φύσεως».

Ο «Φ» εντός της χθεσινής ημέρας επικοινώνησε με αρμόδιο λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας. Αφού πρώτα ενημερώσαμε για την κατάληξη της εν λόγω υπόθεσης, που είναι δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος κι αφορά αξιωματούχο, δίδοντας συγκεκριμένα στοιχεία για την καταγγελία, ζητήσαμε τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Όπως μας αναφέρθηκε, το αίτημα μας θα εξεταστεί και θα απαντηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Το ιστορικό

Εν ολίγοις, η υπόθεση αφορά τουρκοκυπριακό υποστατικό που παραχωρήθηκε σε δημότη της Πάφου, ο οποίος είναι πρόσφυγας. Στις αρχές του 2021 ο δήμαρχος μαζί με συνεργείο μετέβηκε στο σημείο και -όπως ισχυρίζεται ο παραπονούμενος- αντιλήφθηκε πως ο κ. Φαίδωνος είχε προβεί σε παράνομη επέμβαση στο υποστατικό που του παραχωρήθηκε, αλλά και καταστροφή περιουσίας, αφαιρώντας από το κτήριο τις πόρτες και προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημιά.

Ο ίδιος δημότης ισχυρίζεται ότι σε επί τόπου συνάντηση με τον δήμαρχο, ο τελευταίος του ανέφερε ότι στόχος ήταν ο εξωραϊσμός της περιοχής. Ταυτόχρονα, ισχυρίστηκε ότι ο κ. Φαίδωνος δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Η πρώτη καταγγελία

Ο πολίτης, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» από τα ντοκουμέντα που έχει στην κατοχή του, στις 10/2/2021 κατήγγειλε στην Αστυνομία παράνομη επέμβαση στο υποστατικό, το οποίο νόμιμα κατείχε, όπως και καταστροφή περιουσίας. Μάλιστα, για την καταγγελία του ήταν ενήμεροι ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, αλλά και ο τότε αρχηγός του Σώματος, Στέλιος Παπαθεοδώρου.

Καθυστερούσε

Οι ίδιοι ισχυρισμοί από τον δημότη που είναι καταγεγραμμένοι και έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια ενώπιον αρμόδιων υπηρεσιών και τμημάτων της Πολιτείας, θέλουν τον κ. Φαίδωνος να καθυστερούσε αναίτια να του διαβιβάσει εγκεκριμένη πολεοδομική άδεια για το εν λόγω υποστατικό. Κι αυτό παρ’ όλο που είχαν προηγηθεί όλες οι νενομισμένες διαδικασίες και το αίτημά του πολίτη είχε εγκριθεί.

Από το 2021 στο 2023

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις θέσεις του δημότη, υπέβαλε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας στις 23/4/2021. Αυτή εγκρίθηκε από την πολεοδομική επιτροπή στις 20/10/2021 και στη συνέχεια από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2021.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, μέχρι και δύο χρόνια από την ημέρα της αίτησής του, αυτή δεν του είχε διαβιβαστεί.

«Να αποσύρεις…»

Το αποκορύφωμα, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, ήταν τον Απρίλιο του 2023. Ο παραπονούμενος δημότης καταλογίζει στον δήμαρχο εκβιαστική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι το μεσημέρι της 20ής Μαρτίου του 2023 κι ενώ βρισκόταν με τους γονείς του, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Φαίδωνος, τον οποίο παρουσιάζει να τον εκβίασε. Όπως ο καταγγέλλων υποστηρίζει, ο δήμαρχος του είπε «για να παραλάβεις την άδεια σου πρέπει να αποσύρεις την καταγγελία που μου έκαμες στην Αστυνομία (σ.σ. στις 10/2/21)».

Αυτή ακριβώς είναι και η υπόθεση που κατήγγειλε στην Αστυνομία και για την οποία όπως ενημερωθήκαμε έχει ταξινομηθεί ως Μη Αστυνομικής Φύσεως (ΜΑΦΥ).

Σωρεία επιστολών

Για την ύπαρξη των πιο πάνω θέσεων του δημότη ο «Φ» έχει εξασφαλίσει τεκμηρίωση. Έγγραφα που είναι στην κατοχή μας, δείχνουν ότι ο παραπονούμενος πράγματι έχει αποστείλει σωρεία επιστολών με αποδέκτες τον εν αργία δήμαρχο, την Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Ακόμη, έχουμε στη διάθεσή μας πρακτικά συνεδριάσεων που φανερώνουν την πορεία της αίτησης για έκδοση της απαραίτητης πολεοδομικής άδειας.

«Δεν θα κατεδαφίσει»

Στην επιστολογραφία περιλαμβάνεται και γραπτή απάντηση που έδωσε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (10/2/2022) στον παραπονούμενο δημότη. Ο τελευταίος μετά το περιστατικό με τις επεμβάσεις του Δήμου στο υποστατικό στις αρχές του 2021, είχε ενημερώσει την υπηρεσία, η οποία στις 10/2/2022 του ανέφερε ότι «σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών δεν προτίθεται να κατεδαφίσει ή εξετάζει οιανδήποτε αίτηση του Δήμου Πάφου για παραχώρηση του υποστατικού που εκμισθώνετε (…)».

Φαίδωνος: «Δεν υπήρχε κανένα συμφέρον»

Μέχρι χθες το μεσημέρι ο εν αργία δήμαρχος δεν είχε επικοινωνία με την Αστυνομία

Ο Φαίδωνας Φαίδωνος απορρίπτει σε δηλώσεις του στον «Φ» τα όσα κατήγγειλε ο δημότης για το θέμα του τουρκοκυπριακού υποστατικού.

Μας ανέφερε ότι πράγματι πήγε με συνεργείο, αλλά όχι για να παρέμβει στην οικοδομή, αλλά, προκειμένου να κατεδαφίσει έναν τοίχο που -κατά την έκφρασή του- ανεγέρθη αυθαίρετα. Έκανε λόγο για «αυθαίρετη προέκταση μετά το 1975».

Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Χαλούσε η αρχιτεκτονική και το όμορφο ορθογώνιο μέρος της αυλής. Δεν υπήρχε κανένα συμφέρον (…) Του είπα «δεν θέλω να σε βγάλω έξω εγώ, για να το νοικιάσω κάποιου δικού μου, κάποιου φίλου μου»…».

«100% απορρίπτω» μας απάντησε σε άλλο σημείο ο εν αργία δήμαρχος όταν του επαναλάβαμε το περιεχόμενο της καταγγελίας. Αναφερόμενος στον παραπονούμενο, μας είπε, ακόμη, πως «όντως έκανε την καταγγελία», αλλά πρόσθεσε πως ούτε η Αστυνομία δεν την έλαβε υπόψιν.

«Την πολεοδομική άδεια καθυστερήσαμε 1-2 μήνες να του τη δώσουμε και όχι για να τον εκβιάσουμε τάχα για να αποσύρει την καταγγελία που έκανε εναντίον μου» είπε σχετικά με τις θέσεις που εξέφρασε ο δημότης.

Ο κ. Φαίδωνος, απαντώντας σε ερώτημά μας για τις υποθέσεις που εξετάζει η Αστυνομία και αφορούν φερόμενη οικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση, ανέφερε πως μέχρι χθες το μεσημέρι που μιλούσαμε κανείς δεν αποτάθηκε επίσημα στον ίδιο.

Όπως προκύπτει από αυτή του τη θέση, μέχρι στιγμής δεν του λήφθηκε ανακριτική κατάθεση. Μας ανέφερε ότι για αυτές τις υποθέσεις θα προβεί σε ενέργειες μέσω των δικηγόρων του, χωρίς να αναφέρει οτιδήποτε άλλο.

Σε σχέση με την έναρξη έρευνας από την Ελεγκτική Υπηρεσία για τα θέματα του Δήμου τα τελευταία 10 χρόνια, που αποκάλυψε χθες ο «Φ», ο κ. Φαίδωνος, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Πάφου είναι ο μοναδικός Δήμος που έχει εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς μέχρι και το 2023, ενώ από πληροφορίες μας οι υπόλοιποι Δήμοι έχουν ολοκληρωμένους οικονομικούς λογαριασμούς μέχρι το 2016. Για έργα που εκτελέστηκαν στο Δήμο Πάφου (…) έγινε διαχειριστικός έλεγχος (…) για επτά έργα του Δήμου Πάφου και το σχόλιο των ελεγκτών (…) ήταν ουδέν ψεγάδι. Δεν ξανασυνέβηκε στη διαχείριση δημοσίων έργων να βγει «ουδέν ψεγάδι». Για το 2023-24 ο Δήμος Πάφου πήρε το πανευρωπαϊκό βραβείο χρηστής διοίκησης και διαφάνειας με μετρήσιμα στοιχεία και το 2017 προσωπικά ο Φαίδωνας Φαίδωνος για τις καλές πρακτικές από τη διεθνή επιτροπή διαφάνειας».

Εξελίξεις για έλεγχο του δήμου

Η χθεσινή αποκάλυψη του «Φ» για διενέργεια ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για όλα όσα αφορούν τον κύκλο των δραστηριοτήτων του δήμου εδώ και περίπου μια δεκαετία, συνοδεύτηκε από εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το επαρχιακό Τμήμα Περιβάλλοντος άρχισε να διερευνά το ζήτημα με τον ΧΥΤΑ.

Εξάλλου, ο τέως Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας «Χ» ότι «το φθινόπωρο του 2023 διαβιβάσαμε στην Αστυνομία πολυσέλιδη επιστολή με ευρήματά μας για οικονομικής και διαχειριστικής φύσης θέματα μετά από καταγγελίες κατά του Δήμαρχου Πάφου. Απ’ ό,τι θυμάμαι, μέχρι τη στιγμή της απόλυσής μου τον Σεπτέμβριο του 2024, δεν είχαμε ενημέρωση για την έκβαση των ερευνών».

Και πρόσθεσε: «Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2022, κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε από Βουλευτή μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, εκδώσαμε ειδική έκθεση για τη διαδικασία παραχώρησης 19 τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών στον Δήμο Πάφου, τα οποία είχαν δημοσιευτεί ως διαθέσιμα τον Ιούνιο του 2021. Η απάντηση του Δημάρχου Πάφου στις παρατηρήσεις μας είναι συνημμένη στην έκθεση».