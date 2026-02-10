Τον ασκό του Αιόλου φαίνεται να ανοίγει η απόφαση να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος (5/2). Πλέον, δεν είναι υπό το μικροσκόπιο μόνο ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του παρελθόντος, αλλά μοιραία εξετάζονται και όλα όσα έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητά του ως δήμαρχος.

Καλά ενημερωμένη πηγή του «Φ», η οποία επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, αναφέρει πως οι δημοτικές Αρχές της πόλης, μετά από την απομάκρυνση του δημάρχου, έχουν έρθει σε επαφή με τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου ζητώντας του να ελέγξει όλα όσα έχουν τεθεί στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης κι αφορούν τον κύκλο των δραστηριοτήτων του Δήμου εδώ και περίπου μια δεκαετία.

Η εν λόγω επαφή με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, έχει γίνει εντός του Σαββατοκύριακου και εντάσσεται στο πλαίσιο προσπαθειών να πέσει φως σε όλα όσα καταλογίζονται, είτε με την απαλλαγή ευθυνών, είτε με τον εντοπισμό κι απόδοσή τους.

Σε χθεσινή μας επικοινωνία ο κ. Παπακωνσταντίνου και αφού πρώτα θέσαμε υπόψιν του τις πληροφορίες μας, αρκέστηκε να αναφέρει τα ακόλουθα: «Ναι, μας απασχολεί σοβαρά το θέμα του Δήμου Πάφου και θα ασχοληθούμε».

Αν και ο κ. Παπακωνσταντίνου τηρεί αυστηρά υπεύθυνη στάση, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες, εντούτοις γίνεται αντιληπτό ότι η έρευνα θα έχει ευρύ πεδίο και θα αγγίξει όλα όσα έχουν να κάνουν με οικονομική διαχείριση, πολεοδομικής φύσεως ζητήματα, συμβάσεις, δημόσια έργα και γενικότερα σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν και αφορούν τον Δήμο. Άλλωστε, κατά καιρούς δημότες ισχυρίζονται διάφορα, τα οποία επανήλθαν στο προσκήνιο.

Πάντως, για την ώρα δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις όσον αφορά στο πότε θα αρχίσει ο έλεγχος. Πηγή πληροφόρησής μας αναφέρει πως αυτό θα εξαρτηθεί και από τον προγραμματισμό αρμόδιου κλιμακίου της Ελεγκτικής και συγκεκριμένα ελέγχων που είναι σε εξέλιξη κι αφορούν συγκεκριμένες τοπικές Αρχές.

Εγειρόμενα ζητήματα

Ο «Φ» κατά τη διάρκεια της έρευνάς του έχει εστιάσει σε κάποια εγερθέντα ζητήματα, χωρίς να προκαταλαμβάνει κατά πόσον υπάρχει κάτι επιλήψιμο ή όχι. Καταγράφουμε, λοιπόν, θέματα τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχουν τεθεί κι ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Τουρκοκυπριακά και οικοδομές

Το θέμα των τουρκοκυπριακών υποστατικών και των πολεοδομικών αυθαιρεσιών έχει τεθεί αρκετές φορές στη σφαίρα του δημοσίου ενδιαφέροντος την τελευταία 5ετία. Ο ίδιος ο κ. Φαίδωνος, υπό την ιδιότητα του δημάρχου, μπήκε μπροστά σε μια επιχείρηση εξωραϊσμού της πόλης προβαίνοντας σε κατεδαφίσεις, επικαλούμενος αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες. Ταυτόχρονα, έθετε θέματα αυθαίρετης παραχώρησης τουρκοκυπριακών υποστατικών σε μη πρόσφυγες, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Το θέμα ασφαλώς δίχασε. Δημότες επικαλούνταν εκτός νομοθεσίας ενέργειες από τον δήμαρχο, ενώ στα σημεία όπου επιχειρούνταν κατεδαφίσεις από τον Δήμο υπήρχαν στιγμές έντασης. Νωπές είναι οι εικόνες από τις δημοτικές επιχειρήσεις με εκσκαφείς και δημότες που διαμαρτύρονταν. Την ίδια στιγμή βουλευτές κομμάτων έκαναν λόγο για υπερβάσεις αρμοδιοτήτων και κακοδιαχείριση από πλευράς δημάρχου.

Ό,τι κι αν ισχύει, το όλο θέμα εμπίπτει στο πεδίο δράσης της Ελεγκτικής, η οποία αναμένεται να ελέγξει τις πολεοδομικές αναπτύξεις που ακολούθησαν των επιχειρήσεων εξωραϊσμού, το ιστορικό τους, καθώς και άλλα παρεμφερή θέματα που δυνατόν να εγείρονται.

Ο ΧΥΤΑ Μαραθούντας

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μαραθούντας, συνεχίζει να αποτελεί ένα αγκάθι και ένα κεφάλαιο που συχνά πυκνά έρχεται στο προσκήνιο. Πρόσφατα, πρώην υπάλληλος του ΧΥΤΑ κατήγγειλε δημοσίως παράνομο τερματισμό της απασχόλησής του που είχε προηγηθεί (3/7/25) από τον Φαίδωνα Φαίδωνος. Ο τελευταίος στην προκειμένη ενεργούσε ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου. Είχε ενημερώσει τον μέχρι πρότινος εργαζόμενο στο ΧΥΤΑ ότι ο λόγος τερματισμού της απασχόλησής του είχε να κάνει με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην υπάλληλος (φέρεται να έχει λάβει νομικά μέτρα) φαίνεται να χρέωνε, μέσω ισχυρισμών του, το Συμβούλιο και τον δήμαρχο Πάφου με κακές πρακτικές για να ανακυκλώσιμα υλικά και μη τήρηση υποχρεώσεων στη βάση χρηματοδότησης. Μιλούσε, ακόμη και για ιατρικά απόβλητα που κατέληγαν στο ΧΥΤΑ Μαραθούντας.

Εξάλλου, ο ΧΥΤΑ είχε βρεθεί στο προσκήνιο περί το τελευταίο δεκάημερο του περασμένου Ιουλίου. Από εκεί ξεκίνησε πυρκαγιά που αν και τέθηκε έγκαιρα υπό έλεγχο, αναστάτωσε την επαρχία Πάφου .Ο επικεφαλής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, μάλιστα, τόνισε ότι δυστυχώς ο χώρος του ΧΥΤΑ αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ο αδύναμος κρίκος για μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή.

Αναθέσεις έργων, πολεοδομικές άδειες

Ως είθισται σε περιπτώσεις ελέγχου τοπικών Αρχών, αναμένεται να τεθούν υπό το μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ζητήματα που αφορούν αναθέσεις έργων του Δήμου (έλεγχο για διαδικασίες διαγωνισμών και προσφορών), καθώς και πολεοδομικής υφής ζητήματα. Ο «Φ» είναι σε θέση να γνωρίζει διάφορες μαρτυρίες, τις οποίες, ωστόσο, δεν αναπαράγει, στο πλαίσιο του καθήκοντός του για τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Οι ανακριτές πήγαν σε βάθος χρόνου για τη διερεύνηση σεξουαλικής κακοποίησης

Μίλησαν με άτομα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και ήταν πληροφορημένα

Οι αστυνομικές έρευνες για τα όσα ποινικής φύσεως ζητήματα έχουν εγερθεί και αφορούν τον δήμαρχο που βρίσκεται σε αργία από τις 5 Φεβρουαρίου, έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και καλύπτονται υπό πέπλο μυστικότητας. Στόχος είναι να μην επιμολυνθεί το ανακριτικό έργο.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό της σεξουαλικής κακοποίησης που είχε χρεώσει στον ελεγχόμενο ο γνωστός επιχειρηματίας, Θεόδωρος Αριστοδήμου, πληροφορίες που συνέλεξε ο «Φ» αναφέρουν ότι η ειδική ανακριτική ομάδα που συστάθηκε έχει εμβαθύνει στο έργο της.

Λήφθηκαν καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν σε θέσεις του δημοσίου και φαίνεται να είχαν ενημερωθεί για φερόμενο σχετικό περιστατικό, το οποίο τοποθετείται χρονικά το 2014, στη βάση πληροφόρησής μας.

Σημειώνεται πως ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση, υπό την έννοια ότι ελέγχει τη διερεύνηση για να διασφαλίσει την ποιότητά της. Έχει σχηματιστεί μεικτή ανακριτική ομάδα, από ανεξάρτητους εξεταστές από διαφορετικές υπηρεσίες του αστυνομικού Σώματος, για να επιτευχθεί το ζητούμενο και να αποκλειστεί η οποιαδήποτε απόπειρα επηρεασμού των ερευνών.