To θέμα της απουσίας του Δημοτικού Γραμματέα Πάφου από τα καθήκοντα του, αφού βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια, καθιστά επιτακτική την ανάγκη όπως τεθεί σε προτεραιότητα η επιλογή προσώπου που θα λειτουργεί ως αναπληρωτής, μέχρι να γίνουν οι δέουσες διαδικασίες για την προκήρυξη της θέσης για την πρόσληψη του νέου επικεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

Για αυτό και η σημερινή, πρώτη σύνοδος της ολομέλειας χωρίς την παρουσία του τελούντος εν αργία Δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος, θα έχει ως κεντρικό θέμα συζήτησης την λήψη απόφασης για την προσωρινή αυτή πλήρωση.

Μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος δημαρχεύει μετά την απόφαση να τεθεί ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνας σε αργία, ανέφερε ότι η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου συνέρχεται στις 12 το μεσημέρι σήμερα. Επείγει πλέον η απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτή που θα εκτελεί χρέη Δημοτικού Γραμματέα, μέχρι την προκήρυξη της θέσης και την πρόσληψη που θα γίνει τηρουμένων των προβλεπομένων διαδικασιών, επεσήμανε.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας μάλλον θα είναι ο ένας εκ των τριών τμηματαρχών του Δήμου, με επικρατέστερο τον Διευθυντή του Οικονομικού Τμήματος, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θεωρείται δεδομένο πως θα ζητηθεί και γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για συνηθισμένες διαδικασίες αφου συμπτωματικά ο μεν Δήμαρχος Πάφου ετέθη σε αργία, ο δε Δημοτικός Γραμματέας, την ίδια στιγμή βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια.