Περιθώριο 15 ημερών έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να καταθέσει νομοσχέδιο για ρύθμιση της αεροσφαίρισης στην Κύπρο. Όπως αναφέρθηκε σήμερα στην Επιτροπή, το όλο θέμα είναι εις γνώση του Υπουργείου από το 2014, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έγιναν τα απαραίτητα βήματα για τη ρύθμιση και νομιμοποίηση του airsoft.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα σχετική πρόταση νόμου, η οποία θα τροποποιεί τον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο. Μιλώντας στην Επιτροπή, ανέφερε ότι στόχος είναι να στηριχθεί το άθλημα, καθώς ασχολούνται με αυτό εκατοντάδες πολίτες. «Είναι ένα ανερχόμενο άθλημα παγκοσμίως και έχει επεκταθεί και στην Κύπρο», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι μελέτησαν τη νομοθεσία για το paintball, η οποία παρουσιάζει ομοιότητες. «Εξετάσαμε το πλαίσιο που ισχύει σε άλλες χώρες, ώστε να ρυθμιστεί και στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα άθλημα που βοηθά τους νέους και την κοινωνία».

700 άτομα ασχολούνται με το άθλημα στην Κύπρο

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αεροσφαίρισης Αργύρης Αργυρού εξήγησε ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον στην Κύπρο για το airsoft. «Αριθμούμε 130 μέλη, ενώ τη δεδομένη στιγμή στην Κύπρο ασχολούνται περίπου 700 άτομα», ανέφερε.

Τόνισε ότι επιθυμούν την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια ούτε για την Αστυνομία ούτε για όσους ασχολούνται με την αεροσφαίριση. Πρόσθεσε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία επιτρέπει σφαιρίδια 4,5 mm, ενώ τα σφαιρίδια του airsoft είναι 6 mm. Ακόμη, ανέφερε ότι επιδιώκουν να καθοριστούν συγκεκριμένες περιοχές για την διεξαγωγή των αγώνων όπου θα υπάρχει κατάλληλη σηματοδότηση.

Ο νομικός εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι πρόκειται για ψυχαγωγική και αθλητική δραστηριότητα, με στόχο να διεξάγεται σε υπεύθυνα πλαίσια. «Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε την Αστυνομία, αλλά επιθυμούμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Υπάρχει συγκριτική έρευνα με κοινοβούλια ευρωπαϊκών χωρών. Οι χώρες ρυθμίζουν την εν λόγω δραστηριότητα και επιθυμούμε να θέσουμε κάποια πλαίσια στην Κύπρο που θα αφορούν τη δημόσια ασφάλεια». Τόνισε ότι είναι οξύμωρο να υπάρχει ρυθμισμένο το paintball και το συγκεκριμένο άθλημα να μην είναι.

Θετικοί Αστυνομία και Υπουργείο – Βλέπουν ζητήματα ασφάλειας

Θετικά αντικρίζει το θέμα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι κατά καιρούς έχουν κατατεθεί αιτήματα από πολίτες που ζητούν τη ρύθμιση του αθλήματος. Υπογράμμισε ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τροποποίηση του νόμου, καθώς υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να ρυθμιστούν.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η θέση της Αστυνομίας, η οποία, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, ταυτίζεται με τη θέση του Υπουργείου. Η Αστυνομία ζητά να εγγράφονται τα συγκεκριμένα όπλα, ώστε να γνωρίζει τους κατόχους τους. «Είμαστε υπέρ της νομιμοποίησης, αλλά πρέπει να υπάρχει ρύθμιση ως προς την ασφάλεια. Υπάρχει ζήτημα με τα σφαιρίδια, ενώ ορισμένα όπλα λειτουργούν με ηλεκτρική μπαταρία», αναφέρθηκε.

Επιπλέον, η Αστυνομία εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα όπλα δεν φέρουν αριθμό σήμανσης, κάτι που πρέπει να διευθετηθεί ώστε να μπορούν να εγγράφονται.

Τι είναι το airsoft

Το airsoft είναι ένα σύγχρονο παιχνίδι στρατηγικής και αναψυχής που προσομοιώνει στρατιωτικά ή τακτικά σενάρια, βασισμένο στη συνεργασία, την ομαδικότητα και τον σεβασμό των κανόνων ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ειδικά κατασκευασμένα αντίγραφα όπλων, γνωστά ως airsoft replicas, τα οποία εκτοξεύουν μικρά, μη μεταλλικά σφαιρίδια χαμηλής ισχύος. Το airsoft δεν στοχεύει στη σωματική βλάβη, αλλά στην εμπειρία του παιχνιδιού, την τακτική σκέψη και την υπευθυνότητα των παικτών. Για τον λόγο αυτό, διεξάγεται συνήθως σε ειδικά διαμορφωμένους ή ιδιωτικούς χώρους και συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες χρήσης και ασφάλειας, οι οποίοι σε πολλές χώρες καθορίζονται και από τη σχετική νομοθεσία.