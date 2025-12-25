Από ένα περιορισμένο χόμπι λίγων φίλων, η αεροσφαίρση (airsoft) εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε μια οργανωμένη δραστηριότητα με παγκύπρια παρουσία, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους φίλους της στρατηγικής, της ομαδικότητας και της προσομοίωσης.

Παρ’ ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται με σαφείς κανόνες ασφάλειας, στην Κύπρο εξακολουθεί να μην υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη διεξαγωγή αγώνων και την κατοχή του σχετικού εξοπλισμού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ασάφειες τόσο για τους ενασχολούμενους όσο και για τις αρμόδιες Αρχές.

Το airsoft είναι ένα σύγχρονο παιχνίδι στρατηγικής και αναψυχής που προσομοιώνει στρατιωτικά ή τακτικά σενάρια, βασισμένο στη συνεργασία, την ομαδικότητα και τον σεβασμό των κανόνων ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ειδικά κατασκευασμένα αντίγραφα όπλων, γνωστά ως airsoft replicas, τα οποία εκτοξεύουν μικρά, μη μεταλλικά σφαιρίδια χαμηλής ισχύος. Το airsoft δεν στοχεύει στη σωματική βλάβη, αλλά στην εμπειρία του παιχνιδιού, την τακτική σκέψη και την υπευθυνότητα των παικτών. Για τον λόγο αυτό, διεξάγεται συνήθως σε ειδικά διαμορφωμένους ή ιδιωτικούς χώρους και συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες χρήσης και ασφάλειας, οι οποίοι σε πολλές χώρες καθορίζονται και από τη σχετική νομοθεσία.

Ραγδαία αύξηση των παιχτών μέσα σε λίγα χρόνια

Η ανάπτυξη του airsoft οδήγησε στη δημιουργία του Cyprus Airsoft Association, του πρώτου οργανωμένου σωματείου στο νησί, με στόχο την προώθηση του αθλήματος με υπευθυνότητα, ασφάλεια και σαφείς κανόνες λειτουργίας.

Ο πρόεδρος του σωματείου, Αργύρης Αργύρου, μιλώντας στον «Φ», αρχικά ανέφερε ότι, αν και η αεροσφαίριση υπάρχει στην Κύπρο από το 2008, μέχρι σήμερα θεωρείται «παράνομη». «Στην αρχή, ήταν ένας πολύ κλειστός κύκλος ατόμων που ασχολούνταν με το άθλημα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από άτομα που αναζητούν μια οργανωμένη δραστηριότητα στρατηγικής και συνεργασίας», σημείωσε. Ξεκαθάρισε ότι το airsoft είναι διαφορετικό από το paintball. «Το airsoft είναι πιο στρατηγικό παιχνίδι και πιο ρεαλιστικό. Τα σενάριά του θυμίζουν “Call of Duty” και υπάρχουν διοργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο». Τόνισε ότι το 2020, λόγω της πανδημίας και του εγκλεισμού, αρκετός κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται για το airsoft. «Εμείς, επειδή το αγαπάμε, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σωματείο, το οποίο αριθμεί 133 μέλη. Μέσα στην πανδημία του κορωνοϊού αυξήθηκε το ενδιαφέρον κατά 70% παγκύπρια», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, το airsoft διαφέρει από άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσομοίωσης, καθώς βασίζεται κυρίως στη στρατηγική, στον σχεδιασμό και στη συνεργασία διάφορων ομάδων. Τα σενάρια θυμίζουν παιχνίδια τακτικής, με έμφαση στον ρεαλισμό και στον σεβασμό των κανόνων. «Πρόκειται για άθλημα που καλλιεργεί την πειθαρχία, τη συνεργασία και την υπευθυνότητα. Υπάρχουν διεθνείς διοργανώσεις και Κύπριοι παίκτες συμμετέχουν κατά καιρούς σε μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό», ανέφερε ο κ. Αργύρη.

Κανόνες και ασφάλεια

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η τήρηση αυστηρών κανόνων ασφάλειας και η χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. Η συμμετοχή αφορά ενήλικες και το σωματείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια αθλητοπρεπής κουλτούρας, ασφάλειας, με στόχο την υπεύθυνη ενασχόληση με το άθλημα. «Το airsoft απέχει με την παραβατικότητα. Είναι ένα οργανωμένο χόμπι με ξεκάθαρη φιλοσοφία», υπογράμμισε.

Ξεκαθάρισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας ομάδας στο παιχνίδι είναι ο σωστός εξοπλισμός και η τήρηση των κανόνων. «Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή πρέπει να είναι άνω των 18 ετών». Εξήγησε, επίσης, ότι δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός ατόμων για να διεξαχθεί ένα παιχνίδι.

Στη Βουλή το airsoft

Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει νομοθεσία που να αφορά το airsoft και τη χρήση του σχετικού εξοπλισμού. Το σωματείο έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την προώθηση του θέματος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται το σωματείο ανέλαβε τη συγγραφή υπομνήματος, το οποίο απεστάλη στην πρόεδρο της Βουλής, καθώς και στον πρόεδρο και στα μέλη της επιτροπής Νομικών. Σύμφωνα με το υπόμνημα, «η νομοθετική ρύθμιση του airsoft θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ, ταυτόχρονα, θα θέσει τις βάσεις για την υπεύθυνη και ελεγχόμενη ανάπτυξη του αθλήματος, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σύμφωνα με το υπόμνημα, ζητείται η τροποποίηση του «περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου του 2004 (113(Ι)/2004)» και των Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του airsoft στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ετοίμασε σχετική πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή Νομικών. Μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρξει μια θετική κατάληξη στο όλο ζήτημα. «Αυτό που επιθυμούμε είναι να κατοχυρωθεί το airsoft στην Κύπρο. Ενώ στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες είναι κατοχυρωμένο και θεσμοθετημένο, στην Κύπρο το airsoft βρίσκεται στον αέρα».

Συμπλήρωσε ότι θα γίνει διαβούλευση και με αρμόδιους φορείς και η όλη προσπάθεια είναι προς τη θετική κατεύθυνση. «Ελπίζουμε ότι θα τεθεί υπό συζήτηση τον Ιανουάριο. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Με το airsoft ασχολείται αρκετός κόσμος και θέλουμε η νεολαία να ασχολείται με διάφορα αθλήματα. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στην κατοχύρωση του airsoft».

Ο πρόεδρος του σωματίου υπογράμμισε ότι αναμένουν τη συζήτηση του θέματος, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε κοινή γραμμή με την Αστυνομία. «Ζητούμε τροποποίηση της νομοθεσίας περί Όπλων, όπως έγινε και στην περίπτωση του paintball. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο υπάρχουν πάνω από 6.000 όπλα airsoft», ανέφερε. Ξεκαθάρισε ότι μπορούν να εισάγουν όπλα airsoft από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το «πεδίο μάχης» και η ενημέρωση της Αστυνομίας

Όσον αφορά το πεδίο διεξαγωγής των παιχνιδιών, ανέφερε ότι δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα σημεία. «Σε πολλές χώρες ενημερώνεται ο πλησιέστερος Αστυνομικός Σταθμός ότι σε συγκεκριμένη περιοχή και ώρα διεξάγονται αγώνες airsoft. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Θα εντοπίσουμε περίπου 10 περιοχές και σε συνεννόηση με την Αστυνομία, θα διεξάγονται αγώνες αεροσφαίρισης».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι στόχος είναι οι αγώνες να δηλώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου. «Έτσι, η Αστυνομία θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού διεξάγεται ένα παιχνίδι και αν είναι αδειοδοτημένο. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ομάδα σε κάποιον χώρο, θα μπορεί να ελεγχθεί αν έχει άδεια ή αν έχει δηλωθεί ο αγώνας».

Τόνισε ότι οι περιοχές θα είναι σηματοδοτημένες ώστε να ενημερώνεται το κοινό. «Υπήρξαν περιπτώσεις που εισήλθε κυνηγός στον χώρο του παιχνιδιού. Αμέσως φωνάξαμε τη λέξη “τυφλός” και σταματήσαμε το παιχνίδι», είπε.

Τι εξοπλισμός χρειάζεται και πόσο κοστίζει

Για να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με το airsoft απαιτείται όπλο, γυαλιά, μάσκα, ζώνη και γιλέκο. Οι τιμές των όπλων κυμαίνονται από 100 έως 1.800 ευρώ. Οι γεμιστήρες για ηλεκτρικά όπλα κοστίζουν περίπου 15 ευρώ, ενώ για όπλα με γκάζι κυμαίνονται μεταξύ 50 και 60 ευρώ. Το συνολικό κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 700 έως 1.000 ευρώ. «Μπορεί κάποιος να παίξει και με εξοπλισμό αξίας 500 ευρώ, αλλά δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί ισάξια τους αντιπάλους του», σημείωσε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το airsoft είναι πολίτες κάθε ηλικίας και επαγγελματικού υπόβαθρου. «Είμαστε οικογενειάρχες, εργαζόμενοι, άνθρωποι που αγαπούν αυτό το άθλημα. Θέλουμε να μπορούμε να το ασκούμε και να προωθήσουμε τον αθλητισμό με ασφάλεια και νομιμότητα στην Κύπρο, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό».