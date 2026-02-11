Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει το κοινό ότι έχει εντοπιστεί περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα που είχαν αναρτηθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα (gigavoucher.dmrid.gov.cy), η οποία φιλοξενείται εκτός του κυβερνητικού δικτύου, και η οποία δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Το περιστατικό ανιχνεύθηκε από τις αρμόδιες Αρχές και ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων από την αρμόδια Διεύθυνση του Υφυπουργείου.

Το Υφυπουργείο διευκρινίζει ότι το περιστατικό δεν αφορά παραβίαση της ίδιας της πλατφόρμας είτε συστημάτων του κυβερνητικού δικτύου, αλλά φαίνεται να προκύπτει από υποκλοπή διαπιστευτηρίων συγκεκριμένου χρήστη.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα, τα οποία αφορά το περιστατικό δεν αφορούν με πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα πολιτών ή δεδομένα τραπεζικών καρτών, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα.

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές. Ο Υφυπουργός έχει ζητήσει ενδελεχή διερεύνηση και έκθεση γεγονότων.

«Καλούμε το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη επαγρύπνηση έναντι ύποπτων/απρόσμενων επικοινωνιών ή μηνυμάτων», τονίζει το Υφυπουργείο.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σε ανάρτησή της η εταιρεία προστασίας προσωπικών δεδομένων Deleteme.com, έκανε λόγο για πιθανή έκθεση βάσης δεδομένων πελατών στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) που αφορά την πλατφόρμα gigavoucher.dmrid.gov.cy, της οποίας το μέγεθος συνόλου δεδομένων -όπως αναφέρει- ανέρχεται στις 72.921 εγγραφές.

Δείτε την σχετική ανάρτηση