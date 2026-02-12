Έγκυος, στην 35η εβδομάδα της κύησης, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί επειγόντως στο Ισραήλ.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας του ΟΑΥ, Μόνικα Κυριάκου, σημείωσε ότι η αερο-διακομιδή έγινε χθες το βράδυ, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο τοκετός. Σημείωσε ότι η έγκυος κυοφορεί έμβρυο, το οποίο με τη γέννησή του θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η κυρία Κυριάκου ανέφερε ότι από τότε που ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανέλαβε το κομμάτι της αποστολής ασθενών στο εξωτερικών, σε 27 περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αερο-διακομιδή. Σημείωσε ότι, 10 εξ αυτών των περιπτώσεων έτυχαν χειρισμού ως περιστατικά απειλητικά για τη ζωή και η διακομιδή ολοκληρώθηκε εντός μερικών ωρών.

Η Μόνικα Κυριάκου εξήγησε ότι τα πλείστα σοβαρά περιστατικά τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταφέρονται στο Ισραήλ, αφού είναι η πιο κοντινή χώρα στην Κύπρο.