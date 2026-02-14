Αιχμές κατά της Αστυνομίας για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης αρπαγής γατών από χώρο στάθμευσης υπεραγοράς στα Λατσιά διατυπώνουν εθελοντές, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ευρύτερη ανησυχία για καταγγελίες εξαφανίσεων γατών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο Φιλελεύθερος, η αρχική καταγγελία για την αρπαγή υποβλήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2026, όταν τρεις στειρωμένες γάτες, που για χρόνια διέμεναν στο συγκεκριμένο χώρο και τελούσαν υπό την καθημερινή φροντίδα εθελοντών, διαπιστώθηκε ότι είχαν εξαφανιστεί.

Με επιστολή του προς την Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας Ζώων Λευκωσίας, με κοινοποίηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και σε άλλες αρμόδιες αρχές, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ευημερίας Γάτων και μέλος Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων, Ντίνος Αγιομαμίτης εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που προώθησε στον Φιλελεύθερο, γυναίκα φέρεται να παγίδευσε τις γάτες και να τις τοποθέτησε στο όχημά της. Τα στοιχεία του οχήματος παραδόθηκαν, όπως αναφέρεται, στην Αστυνομία για τα Ζώα. Η ύποπτη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα ζώα ήταν άρρωστα, ότι τα μετέφερε σε κτηνίατρο και ότι τα επέστρεψε, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει την κτηνιατρική κλινική.

Στην επιστολή του, ο Αγιομαμίτης αναφέρει ότι η Αστυνομία για τα Ζώα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την καταγγελλόμενη και αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς της χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Είναι φανερό ότι δεν μπορεί η καταγγελλόμενη να ξέχασε σε ποιο κτηνίατρο πήγε τα γατάκια».

Μετά από πολλές καταγγελίες ακτιβιστών και τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, η Αστυνομία ανακοίνωσε προχθές ότι προχώρησε σε έλεγχο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης της υπεραγοράς, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό γυναίκας ως υπόπτου. Η ίδια έχει κληθεί να δώσει κατάθεση.

Παράλληλα, άλλες καταγγελίες φιλοζωικών κύκλων κάνουν λόγο για την ίδια γυναίκα, η οποία φέρεται να θεάθηκε μαζί με συνεργάτες της να παραλαμβάνει γάτες από αποικίες ή εξωτερικούς χώρους και να τις τοποθετεί σε βαν. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η Αστυνομία ανέφερε στον «Φ» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ερωτηθείσα εάν εξετάζεται ενδεχόμενο εμπλοκής ενός μόνο προσώπου ή ύπαρξης ευρύτερου κυκλώματος, απάντησε: «Η καταγγελία διερευνάται. Η Αστυνομία πρέπει να ολοκληρώσει τη λήψη καταθέσεων».

Σε ερώτηση κατά πόσο έχουν γίνει ενέργειες για τον εντοπισμό της τύχης των γατών που φέρονται να απομακρύνθηκαν, η απάντηση ήταν: «Διερευνούμε την υπόθεση».

Το τελευταίο διάστημα και άλλοι διασώστες γατών και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν επικοινωνήσει με τον «Φ» και το in-cyprus, αναφέροντας παρόμοιες εξαφανίσεις γατών από αποικίες και εξωτερικούς χώρους. Πολλοί εκφράζουν έντονη απογοήτευση για αυτό που θεωρούν αδράνεια των αρχών, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την έλλειψη σαφούς ενημέρωσης ως προς το εάν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για τον εντοπισμό των αγνοούμενων ζώων.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του προς τον «Φ», ο Αγιομαμίτης αναφέρει: «Η πρώτη καταγγελία έγινε στις 25 Γενάρη. Οι επιστολές μιλούν απο μόνες τους και φαίνεται και σε ποιούς στάλθηκαν».

Και προσθέτει: «Δεν πήρα καμία απάντηση απο κανέναν, παρά το ότι είμαι μέλος των αρμοδίων αρχών που ορίζονται απο το νόμο για τη σωστή εφαρμογή του περι προστασίας και ευημερίας των ζώων νόμου, που είναι η Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των ζώων».

Καταλήγοντας, τονίζει: «Είναι απαράδεχτη αυτή η κατάσταση, θα το τραβήξουμε όσο πάει, και θα προχωρήσουμε και σε καταγγελίες και στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα».

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές κατά πόσο οι πολυάριθμες αναφορές για εξαφανίσεις γατών ανά το παγκύπριο συνδέονται με το περιστατικό στα Λατσιά ή εάν πρόκειται για ξεχωριστές, ασύνδετες μεταξύ τους υποθέσεις. Η Αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει οποιαδήποτε σύνδεση.