Καθυστέρηση στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων γάτων καταγγέλλει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, ζητώντας άμεση και επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει ότι στις 4 Οκτωβρίου 2025 είχε ανακοινωθεί αύξηση του κονδυλίου για στειρώσεις γάτων από €100.000 σε €300.000, καθώς και η έναρξη κυβερνητικού προγράμματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2026 έως το 2029. Ωστόσο, σύμφωνα με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί καμία πρακτική εφαρμογή ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει πρόοδος ούτε σε άλλες εξαγγελίες που αφορούν την ευζωία των ζώων, όπως η δημιουργία Περιφερειακού Υποστατικού Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων στο Παλιομέτοχο, με προϋπολογισμό €150.000.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει ότι δέχεται αυξανόμενο αριθμό τηλεφωνημάτων από φιλοζωικές οργανώσεις και εθελοντές, οι οποίοι ζητούν σαφείς πληροφορίες για το πρόγραμμα στειρώσεων, την ώρα που –όπως σημειώνεται– η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή των αδέσποτων γάτων συνεχίζεται και το πρόβλημα υπερπληθυσμού επιδεινώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα θέτει ερωτήματα σχετικά με τον φορέα που ευθύνεται για την καθυστέρηση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και το διοικητικό επίπεδο στο οποίο έχει ανασταλεί η υλοποίηση, καλώντας το αρμόδιο υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς να τοποθετηθούν άμεσα, δίνοντας σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών.