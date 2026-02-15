Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τα ορμητικά ποτάμια λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, λόγω των βροχών, υπερχείλισαν τα φράγματα Κλήρου και Πωμού, ενώ είναι ευεργετικά και για τα υπόλοιπα φράγματα της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι, στο 13,8% ανέρχεται η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα σήμερα σε σχέση με 26% που ήταν πέρσι τέτοια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα στα φράγματα ανέρχεται στα 40,078 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (ΕΚΜ) με τη συνολική χωρητικότητα να ανέρχεται στα 290,804 ΕΚΜ. Πέρσι τέτοια εποχή η συνολική ποσότητα ανερχόταν στα 75,709 ΕΚΜ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη από αύριο μέχρι και την Τετάρτη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα στο εσωτερικό δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως μέσες και ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα συνεχίσουν να παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Την Τετάρτη, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα να εξασθενούν το απόγευμα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Την Πέμπτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν: