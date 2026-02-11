Στο 13,8% ανέρχεται η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα σήμερα σε σχέση με 26% που ήταν πέρσι τέτοια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα στα φράγματα ανέρχεται στα 40,078 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (ΕΚΜ) με τη συνολική χωρητικότητα να ανέρχεται στα 290,804 ΕΚΜ. Πέρσι τέτοια εποχή η συνολική ποσότητα ανερχόταν στα 75,709 ΕΚΜ.

Στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη με συνολική χωρητικότητα 115 ΕΚΜ, η συνολική πληρότητα ανέρχεται στο 12,3% ή 14,095 ΕΚΜ. Η αντίστοιχη περσινή πληρότητα ήταν στο 21,7%.

Την ίδια η εικόνα παρουσιάζει και το δεύτερο σε μέγεθος φράγμα της Κύπρου, του Ασπρόκρεμμου. Συγκεκριμένα, η συνολική πληρότητα ανέρχεται σήμερα στο 12,5% με 6,556 ΕΚΜ από τα 52,375 ΕΚΜ που συνολικά έχει ως χωρητικότητα, ενώ πέρσι η πληρότητα ανερχόταν στο 27,8%.

Στο φράγμα της Ευρέτου, το οποίο αποτελεί το τρίτο σε μέγεθος φράγμα της χώρας με συνολική χωρητικότητα 24,000 ΕΚΜ, η πληρότητα σήμερα βρίσκεται στο 18% σε σχέση με 25,2% που ήταν πέρσι τέτοια μέρα.

Την καλύτερη κατάσταση παρουσιάζει το μικρό φράγμα του Καλοπαναγιώτη με χωρητικότητα 0,363 ΕΚΜ, το οποίο είναι σήμερα πλήρες (100%) ενώ πέρσι ήταν στο 72,2%, καθώς και το φράγμα του Πωμού (χωρητικότητας 0,860 ΕΚΜ) το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 94,7% σε σχέση με πέρσι που ήταν 35,5%.

Στον αντίποδα, στη χειρότερη κατάσταση βρίσκονται τρία φράγματα του Νότιου Αγωγού. Πρόκειται για το φράγμα της Άχνας, της Γερμασόγειας και της Καλαβασού με πληρότητα 1,8%, 3,3% και 8% αντίστοιχα. Το φράγμα της Άχνας έχει χωρητικότητα 6,800 ΕΚΜ, της Γερμασόγειας 13,500 ΕΚΜ και της Καλαβασού 17,100 ΕΚΜ.

