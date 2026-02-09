Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διατηρείται η πληρότητα των φραγμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 9ης Φεβρουαρίου 2026, εντείνοντας την ανησυχία για την υδατική επάρκεια της χώρας. Η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα νερού ανέρχεται σε 39,925 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, επί συνολικής χωρητικότητας 290,804 εκατ. κ.μ., με τη μέση πληρότητα να διαμορφώνεται μόλις στο 13,7%, έναντι 26% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στο φράγμα Κούρη, το μεγαλύτερο της Κύπρου. Με συνολική χωρητικότητα 115 εκατ. κυβικά μέτρα, η σημερινή πληρότητα ανέρχεται στα 14,001 εκατ. κ.μ., ποσοστό 12,17%. Το τελευταίο τριήμερο καταγράφηκε εισροή μόλις 0,255 εκατ. κ.μ., ενώ η συνολική εισροή από την 1η Οκτωβρίου 2025 περιορίζεται στα 3,275 εκατ. κ.μ. Την ίδια περίοδο πέρσι, ο Κούρης βρισκόταν στο 21,67%, με 24,917 εκατ. κ.μ., ενώ η μέγιστη πληρότητα το 2025 είχε φτάσει τα 25,538 εκατ. κ.μ.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα υπόλοιπα μεγάλα φράγματα. Ο Ασπρόκρεμμος, χωρητικότητας 52,375 εκατ. κ.μ., διαθέτει σήμερα 6,527 εκατ. κ.μ., ποσοστό 12,46%, έναντι 27,85% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η συνολική εισροή από την αρχή του υδρολογικού έτους ανέρχεται σε 3,321 εκατ. κ.μ. Το φράγμα της Ευρέτου βρίσκεται στο 17,88%, με αποθηκευμένη ποσότητα 4,292 εκατ. κ.μ., ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρισκόταν στο 25,13%. Στο φράγμα Κανναβιού, η πληρότητα ανέρχεται στο 16,23%, με 2,787 εκατ. κ.μ., έναντι 28,66% πέρσι.

Μιλώντας στο philenews,ο λειτουργός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Μάριος Χατζηκωστής ανέφερε ότι «τα αποθέματά μας είναι πολύ χαμηλά», επισημαίνοντας ότι ο Κούρης βρίσκεται σήμερα στο 12,2%, με 14 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, έναντι χωρητικότητας 115 εκατ. κ.μ., όταν πέρσι την ίδια περίοδο βρισκόταν στο 21,7%.

Όπως εξήγησε, «σε περιόδους ανομβρίας έχουμε δει και χαμηλότερα επίπεδα», υπενθυμίζοντας ότι τον Οκτώβριο η πληρότητα του Κούρη είχε υποχωρήσει στο 9%. Πρόσθεσε ότι «το γενικό σύνολο είναι στο 13,7%, ενώ πέρσι ήταν στο 26% και πάλι λέγαμε ότι ήταν χαμηλά», τονίζοντας πως «δυστυχώς ούτε το έχουμε το περσινό επίπεδο ούτε και θα το φτάσουμε φέτος – είναι απίθανο».

Όπως είπε, «συμβαίνει μία φορά στα εκατό χρόνια. Δεν πρόκειται να πάρουμε ποσότητες από τώρα και να πάει ώστε να ξεπεράσουμε τις περσινές». Σύμφωνα με τον ίδιο, «είμαστε ήδη στα μέσα Φεβρουαρίου και διαχρονικά από τον Μάρτιο και μετά δεν μπαίνει νερό στα φράγματα».

Δυστυχώς, φέτος δεν πήγαν καλά ούτε οι προηγούμενοι μήνες. Οι μετρήσεις καταδεικνύουν ότι ο Νοέμβριος ήταν ο χειρότερος της τελευταίας δεκαετίας, με μόλις 0,200 εκατ. κ.μ. εισροής, ενώ ο Δεκέμβριος κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση της τελευταίας οκταετίας, με 1,903 εκατ. κ.μ.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες από τον Κούρη αποτυπώνουν ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία άλλοτε βρισκόταν βυθισμένη στα νερά του φράγματος και σήμερα αποκαλύπτεται πλήρως.

