Μετά το σάλο από το βίντεο του Channel 4 για σεξουαλική παρενόχληση Βρετανίδων και για εργασιακή εκμετάλλευση στην Αγία Νάπα, το οποίο εξέτασε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής αναδεικνύοντας ανεπάρκεια και κενά στη διαχείριση της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο, αποφασίστηκε όπως τις υποθέσεις αυτές αναλάβει ως συντονιστής το υπουργείο Δικαιοσύνης αντί το υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Αρχίζοντας τη συζήτηση, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι έκανε επαφή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σε σχέση με το trafficking. «Ο κ. Φυτιρής, αναγνώρισε ότι είναι θέμα οργανωμένου εγκλήματος και πρόταξε τη βούλησή του να το μεταφέρει και να αναλάβει το Υπουργείο του την ευθύνη για το ζήτημα της εμπορίας προσώπων».

Αναφέρθηκε, δε, πως η βουλευτής του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν, ετοίμασε πρόταση νόμου για να μεταφερθεί το συντομότερο δυνατό το εν λόγω έγκλημα στο υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία και με τον υφυπουργό Μετανάστευσης.

«Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση θα ανοίξει μια νέα εποχή όσον αφορά στο θέμα της εμπορίας προσώπων. Αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να στελεχωθεί σωστά και να υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, έτσι ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε σε μια επαναδραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων, συμπριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανισμών, με στόχο την καλύτερη αποδοτικότητα όσον αφορά στα θέματα της εμπορίας προσώπων, που τονίζω ξανά, είναι θέμα κατάφορης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφής του οργανωμένου εγκλήματος», είπε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης, σημείωσε ότι «το Κυπριακό Σύνταγμα έχει ειδικό τμήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο έχει διαμορφωθεί στην βάση της τότε ΕΣΔΑ. Άρα έχουμε ως κράτος στον πυρήνα μας τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σε σχέση με το θέμα της εμπορίας προσώπων, «είχα βρεθεί στην Επιτροπή -πριν από περίπου ένα χρόνο- στη συζήτηση για το αν θα μεταφερθεί η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης έγινε δυνάμει του περί ίδρυσης και λειτουργίας του Υφυπουργείου Νόμο. Συνεπώς ήταν κάτι που είχαμε στην νομοθεσία μας και έπρεπε να διαχειριστούμε. Προσπαθήσαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να φέρουμε εις πέρας αυτή την αποστολή», είπε. Ανέφερε, δε, γίνεται προσπάθεια μεταφοράς αυτής της αρμοδιότητας στο υπουργείο Δικαιοσύνης. «Θεωρούμε ότι θα γίνει πολύ καλή δουλειά, καθώς υπάρχει και η εμπειρία», είπε και αναφέρθηκε και στην Αστυνομία.

Βεβαίως, είπε, υπάρχει η πτυχή της μετανάστευσης στην εμπορία, λόγω και της ευαλωτότητας των ατόμων.

Από τη συζήτηση, διεφάνη πως βουλευτές και εμπλεκόμενοι φορείς είναι σύμφωνοι με τη μεταφορά της διαχείρισης του εν λόγω εγκλήματος στο υπουργείο Δικαιοσύνης, και αναμένεται στην επόμενη ολομέλεια να κατατεθεί και η πρόταση νόμου ώστε να εξεταστεί από τη Βουλή.