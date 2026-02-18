Από 12 έως 13 Φεβρουαρίου, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Βασίλειο του Μπαχρέιν.

Την Πέμπτη 12/02, έλαβε χώρα η επίσημη υποδοχή στο Υπουργείο Άμυνας και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Α.Ε. τον Υπουργό Άμυνας, Στρατηγό Abdoullah bin Hassan Al Nuaimi, κατά την οποία συζητήθηκαν οι διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, συγκεκριμένες προτάσεις στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς επισκέφθηκε την έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή των U.S. Naval Forces Central Command, U.S. 5th Fleet και Combined Maritime Forces, Αντιναύαρχο Curt A. Renshaw ο οποίος τον ενημέρωσε για την αποστολή και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στην περιοχή ευθύνης του, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας και διερευνήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.