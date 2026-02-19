Την έναρξη της Δ’ Φάσης του Έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 30 – Παλλουριώτισσα», η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες σε τμήμα της οδού Φαλήρου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας ανακοινώνει ο αντίστοιχος Δήμος, επισημαίνοντας ότι θα προκύψουν ρυθμίσεις κυκλοφορίας.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ το επηρεαζόμενο τμήμα της οδού Φαλήρου θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η σχετική ανακοίνωση

Οι οδηγοί θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας. Οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα ρυθμίζονται επί τόπου με κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τον συνημμένο χάρτη.

Ο Δήμος κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που δύναται να προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (NextGenerationEU).