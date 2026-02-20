Περιμένουν πώς και πώς τον υπουργό Μεταφορών τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας, ο οποίος μαζί με ομάδα τεχνοκρατών, θ’ αναλύσουν τις προτάσεις της μελέτης του ελληνικού Υπερταμείου, που θα καθορίσουν το μέλλον των δύο υποδομών. Στην κρίσιμη συνεδρία, που θα πραγματοποιηθεί στις τρεις το απόγευμα, ο Αλέξης Βαφεάδης θα κληθεί να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και για την πρόταση της Prosperity Group, μετόχου της Kition Ocean Holdings, η οποία ζητά αναβίωση του έργου, αλλά και να δώσει απαντήσεις για τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα έργα που εξαγγέλθηκαν από το κράτος στη μαρίνα.

«Εμείς περιμένουμε να μας δοθούν και χρονοδιαγράμματα, για τα οποία θα ορίσουμε Ομάδα Παρακολούθησης, ανέφερε στον «Φ», ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Ανδρέας Βύρας, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα ζητηθεί μικρό χρονικό περιθώριο πριν τη λήψη των οριστικών αποφάσεων της πόλης. «Η δική μου εισήγηση θα είναι να επανέλθουν φορείς και κόμματα καταθέτοντας τις θέσεις τους γραπτώς και έπειτα να λάβουμε αποφάσεις». Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που ασκείται από μερίδα πολιτών, που κάνουν λόγο για «ποντιοπιλατική στάση» των φορέων της Λάρνακας, απάντησε πως χωρίς την παράθεση δεδομένων δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. «Πώς μπορούμε ν’ αποφασίσουμε για οτιδήποτε χωρίς να έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας; Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εμείς θέλουμε να μας παρουσιάσουν τα στοιχεία της μελέτης του Υπερταμείου. Επίσης, σ’ ό,τι αφορά την πρόταση της Prosperity δεν είμαστε εμείς που διαχειριζόμαστε τη σύμβαση, ούτε εμείς τη διακόψαμε, ούτε έχουμε μπροστά μας οικονομικά δεδομένα», υπέδειξε.

Λεπτομερή παρουσίαση της μελέτης του Υπερταμείου αναμένει το ΕΒΕΛ, το οποίο θα λάβει τελική έπειτα από σύσκεψη με τα συλλογικά του όργανα. «Θα πρέπει να τη μελετήσουμε και να προτείνουμε εγγράφως τι θέλουμε όλοι. Έτσι, η Επιτροπή Ανάπτυξης θα μπορεί να δει εάν υπάρχουν διαφωνίες για να γεφυρωθούν. Μετά θα πάμε στον υπουργό Μεταφορών με τις τοποθετήσεις της Λάρνακας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, δρ Νάκης Αντωνίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υπέδειξε πως αναμένει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης, καθώς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. «Θεωρώ το τελευταίο πολύ σημαντικό. Πρέπει πλέον να υπάρχουν δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, δεν έχουμε περιθώριο για νέες καθυστερήσεις», σημείωσε, τονίζοντας πως υπήρξαν καθυστερήσεις τόσο στην παράδοση της μελέτης του Υπερταμείου, όσο και στην υλοποίηση των κρατικών έργων στη μαρίνα. Σ’ ό,τι αφορά στην πρόταση της Prosperity υπέδειξε πως το κεντρικό κράτος όφειλε αμέσως να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση είχε ενώπιον του. «Ώσπου αφήνουμε κάτι να αιωρείται δημιουργούνται ερωτήματα», πρόσθεσε.

Τον Απρίλιο οικονομικά δεδομένα για τις προτάσεις του Υπερταμείου

Κατά τη σημερινή συνάντηση η αντιπροσωπία του Υπουργείου Μεταφορών, υπό τον Αλέξη Βαφεάδη, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης του Υπερταμείου (Growthfund – Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας), που συνεργάστηκε με τους συμβούλους MTBS (Maritime and Transport Business Solutions). Η μελέτη, που όπως έχει ξαναγράψει ο «Φ», προκρίνει διαχωρισμό του έργου, προτείνει σενάρια ξεχωριστής ανάπτυξής των δύο υποδομών, ενώ η οικονομική αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2026. Σ’ ό,τι αφορά στο λιμάνι δεν έχει αποκλειστεί καμία χρήση του είτε εμπορική, είτε τουριστική, είτε συνδυασμός των δύο. Για τη μαρίνα υπάρχει σενάριο που προβλέπει την επέκτασή της, μέσω ανάθεσης σε ιδιώτη επενδυτή, αλλά και εκτέλεση μόνο κρατικών έργων όπως ο Ναυτικός Όμιλος και η τοπιοτέχνηση, που εκτιμήθηκαν στα €30 εκατ.

Πρόθεση του υπουργείου Μεταφορών, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι το επόμενο διάστημα να υπάρξει διαβούλευση με την πόλη, με στόχο να ληφθούν τελικές αποφάσεις και έπειτα θα τεθούν σε εφαρμογή τα πλάνα για τα μακροπρόθεσμα έργα στις δύο υποδομές. Στο μεσοδιάστημα θα προχωρήσουν τα κρατικά έργα που εξαγγέλθηκαν. Σημειώνεται πως για τον Ναυτικό Όμιλο αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού από τον Δήμο Λάρνακας, που ορίστηκε ως αναθέτουσα Αρχή. Το έργο θα περιλαμβάνει το κτήριο, τοπιοτέχνηση του χώρου, καθώς και ενιαία σύνδεση της μαρίνας με την πλατεία Ευρώπης. Σε εξέλιξη βρίσκεται, εν τω μεταξύ, το μικρό έργο εκβάθυνσης της μαρίνας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη. Το έργο πέραν από την εκβάθυνση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εργασίες αντικατάστασης και ενίσχυσης των πλωτών πλατφορμών και αναβάθμιση της πυρασφάλειας.

Υπενθυμίζεται πως η σύμβαση για την επένδυση του €1,2 δισ. τερματίστηκε τον Μάιο του 2024, αφού η τέως ανάδοχος εταιρεία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είχε παραβιάσει ουσιώδη όρο της σύμβασης παραχώρησης, γεγονός που την υποχρέωσε να λάβει νομικά μέτρα εναντίον της Kition Ocean Holdings.

ΑΚΕΛ: Η πόλη έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα

Δίνοντας στίγμα και της στάσης που θα τηρήσει ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης, το ΑΚΕΛ, μέσω επιστολής του Στέφανου Στεφάνου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε χθες τη θέση του σε σχέση με το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας,

Καταρχήν προτείνει διαχωρισμό του έργου και ζητά από την κυβέρνηση όπως αναθέσει οριστικά τη διαχείριση του λιμανιού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία, όπως αναφέρει ο κ. Στεφάνου, διαθέτει τα κονδύλια για να προχωρήσει σε έργα ήπιας ανάπτυξης, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς τα ρίσκα ενός νέου διαγωνισμού. «Η διατήρηση του καθεστώτος προσωρινότητας καθηλώνει την ανάπτυξη του λιμανιού και αυτό το γεγονός θα οδηγήσει σε μαρασμό του», προσθέτει ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, τονίζοντας πως το 2025 η διαχείριση του λιμανιού από την ΑΛΚ απέφερε περίπου €10 εκατ. Σ’ ό,τι αφορά στη μαρίνα και τη γύρω περιοχή το ΑΚΕΛ προκρίνει ήπια ανάπτυξη, «που να συνάδει με τον χαρακτήρα της πόλης».

Εκφράζοντας την άποψη πως η πολιτική ανάθεσης του λιμανιού σε ιδιώτες έχει αποτύχει, ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως προκαλούν ανησυχία πληροφορίες που φέρουν ιδιώτες ν’ ασκούν πιέσεις για να τους ανατεθεί ξανά η διαχείριση του λιμανιού και της μαρίνας. «Ειδικά, μια ενδεχόμενη επιστροφή του λιμανιού στην Kition Ocean Holdings, όπως ακούγεται από κάποιους, θα συνιστούσε σοβαρό ατόπημα, καθώς θα ήταν πρόδηλα παράδοξο και προκλητικό να δοθεί σε εταιρεία της οποίας πρόσφατα τερματίστηκε η σύμβαση διότι απέτυχε να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς το κράτος», σημείωσε.

Εξέφρασε, ακόμη, διαφωνία με την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης στο Υπερταμείο της Ελλάδας (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) και ζήτησε την επίδειξη πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση για να τερματιστεί η στασιμότητα. «Η Λάρνακα έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα καθυστερήσεων και λανθασμένων επιλογών. Δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι καθαρή πολιτική απόφαση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, της διαφάνειας, της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και της βιώσιμης ανάπτυξης», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Στεφάνου.