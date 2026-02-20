Με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας, δρομολογούνται σημαντικές εξελίξεις για το Τσίρειο Στάδιο.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μεταξύ του δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και του ΓΣΟ, ανακοινώθηκε η προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης του σταδίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου, το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ανακαίνιση του ταρτάν του σταδίου, ενόψει του διεθνούς meeting στίβου που θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο. Η αναβάθμιση αυτή θεωρείται απαραίτητη για την εξασφάλιση της ποιότητας των αθλητικών υποδομών, ενώ παράλληλα συζητήθηκε και η στατική αναβάθμιση των υπόλοιπων εγκαταστάσεων του σταδίου.

Επιπλέον, η συνάντηση εστίασε στην στρατηγική αναβάθμισης του Τσιρείου Σταδίου και στο ενδεχόμενο ανάπλασής του σε αθλητικό πάρκο, το οποίο θα διαθέτει υποδομές άθλησης και εξυπηρέτησης των δημοτών. Συζητήθηκε επίσης η δημιουργία γέφυρας πάνω από τον αυτοκινητόδρομο για τη σύνδεση με την Αγία Φύλα.

Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνεται η απόφαση του Δήμου Λεμεσού να διαθέσει κονδύλι ύψους €50.000 για τη δημιουργία του Master Plan. Παράλληλα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού έχει εκφράσει τη στήριξή του με αντίστοιχη οικονομική δέσμευση, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου για την πόλη.