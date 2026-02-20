«Δεν μιλάμε για το έθιμο των λαμπρατζιών. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που, τα προηγούμενα χρόνια, συνοδεύτηκε από παραβατικές συμπεριφορές που δεν έχουν καμία σχέση με τα ήθη και τα έθιμά μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας, μετά από συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτίρη.

Στο πλαίσιο της ανάγκης για έγκαιρη και συντονισμένη αντιμετώπιση του ζητήματος, η Ένωση Δήμων εκφράζει έντονη ανησυχία για το φαινόμενο των λαμπρατζιών κατά την περίοδο του Πάσχα, ιδιαίτερα για όσα παρατηρούνται τις εβδομάδες που προηγούνται των εορτών, σημειώνεται.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων σημείωσε περαιτέρω ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή τέλεση του εθίμου, αλλά αφορά μια ευρύτερη κατάσταση που ξεκινά αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και κορυφώνεται το Μεγάλο Σάββατο.

Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι σε πολλές περιπτώσεις η συλλογή υλικών σε γειτονιές και δήμους λαμβάνει ανησυχητικές και επικίνδυνες διαστάσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Δήμων, με στόχο την πρόληψη παραβατικότητας και οχληρίας και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Η Ένωση Δήμων κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κινηθούν έγκαιρα και συντονισμένα, ώστε να προστατευθούν οι πολίτες και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή κατά την εορταστική περίοδο.

ΚΥΠΕ