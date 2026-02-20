Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο την προώθηση της δημιουργίας Κυπριακής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Άμυνας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διοικητής του ΚΣΕΔ, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας (Επιτήρησης Συνόρων), καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε αναλυτική πρόταση για το προτεινόμενο μοντέλο σύστασης και λειτουργίας της Ακτοφυλακής, την οργανωτική της δομή, καθώς και τα στάδια υλοποίησης του εγχειρήματος, το οποίο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρόταση θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές Μαρτίου 2026 και, εφόσον εγκριθεί, θα ακολουθήσει η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή για έγκριση το συντομότερο δυνατό.

Όπως αναφέρθηκε, η Ακτοφυλακή θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία και θα αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων επιτήρησης, ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας από την ακτογραμμή μέχρι τα όρια ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και στην περιοχή Έρευνας και Διάσωσης. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η συγχώνευση υφιστάμενων υπηρεσιών διαφόρων υπουργείων που διαθέτουν πλωτά και εναέρια μέσα, όπως η Λιμενική και η Μοίρα Ελικοπτέρων της Αστυνομίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, η Υδρογραφική Υπηρεσία και άλλοι συναφείς φορείς.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι η ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων θαλάσσιας επιτήρησης και ασφάλειας, με την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τη Δημοκρατία.