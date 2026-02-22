Την εσπευσμένη μετάβαση στην Κύπρο ομάδας Κτηνιατρικών Εμπειρογνωμόνων της ΓΔ Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για σκοπούς ανασκόπησης της κατάστασης σε σχέση με τον Αφθώδη Πυρετό, ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρεται, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν εκ του νόμου να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας, όπως η αποτελεσματική περίφραξη των εκτροφών με αποκλεισμό της πρόσβασης αδέσποτων ζώων και τρωκτικών, η απολύμανση όλων των τροχοφόρων οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις μονάδες μέσω τροχόλουτρων, καθώς και η απολύμανση των προσώπων που επισκέπτονται τις εκτροφές.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας από επισκέπτες, η καταγραφή της προέλευσης οχημάτων και προσώπων που εισέρχονται στις μονάδες, ο εφοδιασμός με ζωοτροφές που προέρχονται μόνο από εγκεκριμένες χώρες, καθώς και ο διεξοδικός έλεγχος και τεκμηρίωση της προέλευσής τους μέσω των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για καθαρισμό και αποτελεσματική απολύμανση των εκτροφών, συστηματική αποκομιδή της κοπριάς και απορροή των υγρών συλλογών, καθώς και για συνεχή επιθεώρηση και επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου για ενδεχόμενη εκδήλωση ύποπτων συμπτωμάτων που οδηγούν σε Αφθώδη Πυρετό.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε υποψίας εκδήλωσης ασθένειας ζώων, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Πέραν των πιο πάνω, σε συνεννόηση με το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας και την Υπηρεσία Θήρας και στη βάση αξιολόγησης κινδύνου, θα διενεργούνται σχετικοί ψεκασμοί σε συγκεκριμένη είσοδο πρόσβασης στις κτηνοτροφικές περιοχές της επαρχίας Λάρνακας και σταδιακά και σε άλλες περιοχές, ενώ οι λοιπές προσβάσεις θα αποκλειστούν.

Επιπρόσθετα, από σήμερα οι λειτουργοί Τύπου θα μπορούν να έχουν καθημερινή ενημέρωση στις 19:00 από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στα κεντρικά γραφεία των Υπηρεσιών στη Λευκωσία.