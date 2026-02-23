Στις 22/2/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων των προσώπων και οχημάτων που διέρχονται από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, επέλεξαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε γυναίκα με Κυπριακή υπηκοότητα.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 50 πακέτα των 20 θερμαινόμενων τσιγάρων το καθένα, επιμελώς κρυμμένα σε πακέτα για χαρτομάντηλα και τα οποία δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν και αργότερα έγινε αποδεκτή πρόταση της εμπλεκόμενης για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €150 ευρώ.

Λίγο αργότερα την ίδια μέρα, επιλέγηκε για έλεγχο όχημα που οδηγούσε γυναίκα με Ρουμάνικη υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 6 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικής ποσότητας 1,500g, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Η οδηγός τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω εμπορεύματα και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €1000 ευρώ.

Επίσης την ίδια μέρα οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε πρόσωπο με Γεωργιανή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα βρέθηκε 1 συσκευασία με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη ομοιάζουσα με κάνναβη βάρους 12g. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία η οποία παρέλαβε τόσο τον ύποπτο όσο και την εν λόγω ουσία για την συνέχεια της διερεύνησης της υπόθεσης λόγω αρμοδιότητας.