Δύο επιβάτες ρωσικής καταγωγής με κυπριακή υπηκοότητα εντοπίστηκαν από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, να μεταφέρουν αφορολόγητα πολυτελή αντικείμενα χωρίς να τα δηλώσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Μαρτίου 2026, όταν οι επιβάτες, οι οποίοι είχαν αφιχθεί από την Ελβετία, επέλεξαν να διέλθουν από την πράσινη δίοδο («τίποτα προς δήλωση»). Ωστόσο, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, οι αποσκευές τους τέθηκαν υπό έλεγχο.

Κατά την εξέταση, στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκε πολυτελές ρολόι αξίας περίπου 40 χιλιάδων ευρώ. Για την υπόθεση εισπράχθηκαν δασμοί και φόροι ύψους €7.664,22, καθώς και χρηματική επιβάρυνση €766,42, ενώ ο επιβάτης προχώρησε σε εξώδικο συμβιβασμό καταβάλλοντας το ποσό των €3.070.

Στην περίπτωση του δεύτερου επιβάτη, εντοπίστηκε ρολόι αξίας περίπου €9.400, καθώς και ρουχισμός και υποδήματα για σκι αξίας περίπου €4.500. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην είσπραξη δασμών και φόρων ύψους €3.305,07, καθώς και χρηματικής επιβάρυνσης €330,51, ενώ έγινε αποδεκτός εξώδικος συμβιβασμός ύψους €1.320.

Οι δύο επιβάτες παρέλειψαν να δηλώσουν τα αντικείμενα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες από το Τμήμα Τελωνείων.