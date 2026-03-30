Αυξημένα κατά 5,6% ήταν το 2025 τα συνολικά έσοδα του Τμήματος Τελωνείων σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται, η ετήσια αύξηση μεταφράζεται σε πρόσθετα έσοδα άνω των 75 εκατ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα του κράτους.

Σε επιμέρους κατηγορίες, τα έσοδα από εισαγωγικούς δασμούς αυξήθηκαν κατά 11,5%, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 6,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα από φόρο κατανάλωσης κατέγραψαν άνοδο 7,1%, δηλαδή κατά 38,2 εκατ. ευρώ.

Αύξηση σημειώθηκε και στα άλλα έσοδα του Τμήματος, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 9,3% ή κατά 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 4%, προσθέτοντας ακόμη 30 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δημοσιονομικά αυτά αποτελέσματα συνέβαλαν στη δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ανακοίνωση των πρόσφατων μέτρων στήριξης προς την οικονομία και τους πολίτες, στον απόηχο της κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά και των επιπτώσεων από τον αφθώδη πυρετό στην κτηνοτροφία.

Το Τμήμα Τελωνείων χαρακτηρίζει την πορεία των εσόδων ως ιδιαίτερα θετική, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στη συνολική ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών.