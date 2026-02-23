Σε κατάσταση σοκ είναι οι κτηνοτρόφοι στην Αραδίππου από τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα. Ο χειρότερος τους εφιάλτης επιβεβαιώθηκε και πλέον προσπαθούν να στηρίξει ο ένας τον άλλο.

Όπως αποκάλυψε προηγουμένως το philenews, θετικά κρούσματα εντοπίστηκαν και σε άλλες πέντε μονάδες σε Ορόκλινη, Τρούλους και Αραδίππου, ανεβάζοντας σε 11 τις μονάδες στην επαρχία Λάρνακας όπου ήδη έχει κτυπήσει η νόσος.

Με δάκρυα στα μάτια ο κτηνοτρόφος, Μιχάλης Κωνσταντίνου, στέλνει μήνυμα ελπίδας καλώντας τους συναδέλφους του να μην καταθέσουν τα όπλα και να λαμβάνουν μέτρα. «Το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους συναδέλφους παραγωγούς είναι να μην χάσουμε την ελπίδα που πρέπει να μας διακατέχει και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας για τα ζώα μας και να ελπίζουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Η ελπίδα πρέπει να είναι πάντα συνοδός μας. Πρέπει να προσευχόμαστε να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα», σημείωσε προσθέτοντας πως ο ίδιος είναι 40 χρόνια κτηνοτρόφος.

«Με βλέπετε συγκινημένο διότι συνεχίζουν να εμφανίζονται νέα κρούσματα, κάτι που κάνει το έργο πιο δύσκολο. Όμως, πρέπει εμείς οι παραγωγοί να είμαστε τυπικοί στις μονάδες μας για να μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι προκύψει δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά», πρόσθεσε.

Είπε επίσης πως, «σώζεται η κατάσταση» και πως «όπως έχουν φτάσει τα δεδομένα, πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό να μην χειροτερέψουν. Η δική μου η μονάδα είναι αγελαδοτροφική και από τότε που εμφανίστηκε ο ιός στα κατεχόμενα, τηρούμε του κανόνες βιοασφάλειας. Πριν την είσοδο υπάρχει χώρος που περνάει το όχημα το οποίο απολυμαίνεται».

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε πως είναι κτηνοτρόφος εδώ και 40 χρόνια. «Από τότε που ήμουν παιδί, είχαμε αγελάδες στο σπίτι. Φανταστείτε κάποιος έρχεται να σου κλείσει το σπίτι και να σου λέει βγες έξω και δεν θα έχει εισόδημα. Υπάρχει χειρότερος φόβος από το να χάσεις το εισόδημά σου; Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο όμως ελπίδα και μόνο ελπίδα και προσπάθεια από όλους μας», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο αγελαδοτρόφος, Μηνάς Κούτης, ανέφερε πως, «η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, βρίσκοντας νέα κρούσματα στην Αραδίππου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Καταστρέφονται οι δικές μας περιουσίες. Εμείς πήραμε τα μέτρα από την πρώτη ώρα, αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι». Κληθείς να πει τι θα σήμαινε ενδεχόμενη επέκταση του αφθώδους πυρετού σε άλλες φάρμες, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Καταστροφή, με μια λέξη θα είναι καταστροφή, παγκύπρια».

Σε ερώτηση εάν έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απάντησε αρνητικά. «Μαζί μας επικοινώνησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να ενημερώνουμε για μεταφορά ζώων και ζωοτροφών στο σφαγείο. Δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση σήμερα από το Κτηνιατρείο», πρόσθεσε σημειώνοντας πως «έχουμε τη φάρμα 20-25 χρόνια. Ήταν του πατέρα μου, επενδύσαμε και εμείς, προορίζεται για τα παιδιά μας και δεν ξέρουμε αν θα βρούνε κάτι». Σημείωσε ακόμη πως στην κτηνοτροφική τους μονάδα «δεν περνά κανένας εκτός από εμάς. Κομμένος ο δρόμος. Ψεκασμός των βυτιοφόρων που έρχονται για να πάρουν το γάλα. Ψες ώρα 1:00 ψέκαζα βυτιοφόρο. Από μεριάς μας τα κάναμε όλα».

«Δεν θα τα βάλουμε κάτω»

Στα μέτρα που λαμβάνονται από χθες στην Αραδίππου αναφέρθηκε ο δήμαρχος, Χριστόδουλος Πάρτου. «Δεν μένουμε με τα χέρια δεμένα. Έχουμε μιλήσει με τις υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας και έχουμε ετοιμάσει το πλάνο, κλείνοντας σχεδόν όλες τις εισόδους και τις εξόδους των κτηνοτροφικών περιοχών πλην μίας που γίνεται ο ψεκασμός των οχημάτων και στις άλλες περιοχές είναι οι δεξαμενές που έχουμε ετοιμάσει. Φαίνεται ότι θα δυσκολευτούμε πολύ. Είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά δεν θα τα βάλουμε κάτω. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Έχουμε 25 με 30 κτηνοτροφικές μονάδες αλλά έχουμε και άλλες τόσες διάσπαρτες εκτός της κτηνοτροφικής περιοχής και ελπίζουμε ότι τουλάχιστον αυτές να έχουν καταφέρει να γλιτώσουν».