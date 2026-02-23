Εκτός ελέγχου φαίνεται να βρίσκεται πλέον η υπόθεση του αφθώδους πυρετού αφού σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του philenews, θετικά κρούσματα εντοπίστηκαν και σε άλλες πέντε μονάδες σε Ορόκλινη, Τρούλους και Αραδίππου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρμόδιων αρχών για την εξάπλωση της νόσου. Ήδη, τα θετικά κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 11 μονάδες στην επαρχία Λάρνακας όπως αναφέρθηκε στη σημερινή σύσκεψη των Υπηρεσιών την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Άκρως ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η νόσος έχει επεκταθεί στην Αραδίππου, όπου οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι πρώτες σε παραγωγή γάλακτος στην Κύπρο.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου δήλωσε μετά από επίσκεψη στις κτηνοτροφικές περιοχές Αραδίππου και Τρούλλων πως «σήμερα έχουν ολοκληρωθεί δύο από τις 7 συνολικά δεξαμενές απολύμανσης που πρέπει να γίνουν στην Αραδίππου».

«Οι κτηνοτρόφοι αναμένεται εντός της ημέρας να τοποθετήσουν τα απαραίτητα φάρμακα προκειμένου να περνούν όλα τα οχήματα από τις συγκεκριμένες δεξαμενές με προορισμό τα υποστατικά τους στις κτηνοτροφικές περιοχές», ανέφερε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Πάρτου είπε πως «επειδή οι δύο κτηνοτροφικές μονάδες έχουν διάφορες εισόδους, ορισμένοι δρόμοι έχουν ήδη αποκλειστεί προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να μεταβαίνουν στα υποστατικά τους από τις συγκεκριμένες 7 περιοχές».

«Σε όσες προσβάσεις δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν δεξαμενές απολύμανσης, το κράτος σε συνεργασία με λειτουργούς του Ταμείου Θήρας, προχωρούν σε ψεκασμό των αυτοκινήτων που εισέρχονται στις κτηνοτροφικές περιοχές», πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμα πως «όλοι οι κτηνοτρόφοι διενήργησαν χθες τους απαραίτητους ψεκασμούς στα υποστατικά τους ενώ μέσα στις κτηνοτροφικές περιοχές, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι τοποθέτησαν χαλιά εμποτισμένα με ειδικό φάρμακο, για επιπρόσθετη ασφάλεια των διερχομένων».

Ερωτηθείς για την επίσκεψη του στις κτηνοτροφικές περιοχές των Τρούλλων ο Δήμαρχος Αραδίππου απάντησε πως «το πρόβλημα είναι ότι τα υποστατικά δεν είναι συγκεντρωμένα σε μια περιοχή αλλά είναι διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της Κοινότητας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο αποκλεισμός δρόμων».

«Ωστόσο οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν στην λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας των υποστατικών και των ζώων τους και αναμένουν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους να τους ενημερώσουν εάν θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τα συγκεκριμένα μέτρα» είπε.

Εξάλλου ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς ανέφερε πως «σήμερα μετέβη στη κτηνοτροφική περιοχή με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου προκειμένου να επιθεωρήσουν την κατάσταση, μετά την λήψη των προληπτικών μέτρων κατά του αφθώδους πυρετού που λήφθηκαν στα 30 κτηνοτροφικά υποστατικά που υπάρχουν στον Δήμο».

Πρόσθεσε πως «μεταξύ των μέτρων που λήφθηκαν είναι η τοποθέτηση σφουγγαριών εμποτισμένα με ειδικό φάρμακο για να περνούν τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ υπάρχει άτομο το οποίο ψεκάζει τα οχήματα».

Ακόμα, είπε, «έχουν κλείσει οι 14 από τους 20 συνολικά δρόμους εισόδου προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ θα γίνουν σε έξι σημεία δεξαμενές απολύμανσης μέσα από τις οποίες θα περνούν τα οχήματα για να γίνεται απολύμανση των ελαστικών τους».

Ανέφερε επίσης πως «μέχρι την κατασκευή των δεξαμενών απολύμανσης θα γίνονται σε δέκα σημεία εισόδου και εξόδου των κτηνοτροφικών μονάδων της Αθηένου, ψεκασμοί στα ελαστικά των αυτοκινήτων», προσθέτοντας ότι «κλήθηκαν επίσης οι κτηνοτρόφοι να λάβουν προσωπικά μέτρα προστασίας των υποστατικών τους».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Σωτηρίου Αντιδήμαρχος Δρομολαξιάς – Μενεού ανέφερε ότι «χθες τοποθετήθηκαν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους χαλιά, τα οποία αγοράστηκαν από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους και εμποτίστηκαν με τα απαραίτητα φάρμακα». Είπε ότι ο Δήμος παραχώρησε ένα υδροφορέα στους κτηνοτρόφους για να εμποτίζονται τα χαλιά αυτά, ενώ παραχωρήθηκαν κώνοι για αποκλεισμό χωματόδρομων και άλλων παρόδιων δρόμων που οδηγούν στην κτηνοτροφική περιοχή.

Πρόσθεσε πως «σήμερα ο Επιθεωρητής του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού, σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους θα καταγράψει όλες τις εισόδους και εξόδους προς την κτηνοτροφική περιοχή για να γίνουν δεξαμενές απολύμανσης. Αύριο το πρωί θα προχωρήσουμε στην κατασκευή των δεξαμενών απολύμανσης ενώ οι υπόλοιπες πάροδοι προς την κτηνοτροφική περιοχή θα κλείσουν με αναχώματα».

Ο αντιδήμαρχος Λιβαδιών Μάριος Αρμένης ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή προσφέραμε υποστηρικτικές υπηρεσίες, δηλαδή δόθηκε εξοπλισμός για τον αποκλεισμό της κτηνοτροφικής περιοχής, φωτοβολταϊκό φωτισμό για χρήση το βράδυ, χώρο για να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι και οι άλλοι αρμόδιοι Φορείς νερό για να κάνουν ψεκασμούς και μεγάλη ψεκαστήρα για χρήση σε οτιδήποτε χρειαστεί».

Πρόσθεσε ότι «καθημερινά έχουμε επικοινωνία με τον Επαρχιακό Λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στους οποίους έχουμε αναφέρει πως σε ότι χρειαστούν είμαστε στη διάθεση τους».

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι οι πολίτες που θα επισκεφθούν το Δημοτικό Κοιμητήριο Λάρνακας στην περιοχή Τερσεφάνου καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον δρόμο Κλαυδιά – Τερσεφάνου. Η συμμόρφωση με τις πιο πάνω οδηγίες είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, προχώρησε από σήμερα Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, σε αναστολή της λειτουργίας των επτά Πράσινων Σημείων που υπάρχουν στην επαρχία Λάρνακας, μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού τα οποία έχουν εντοπιστεί στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λιβαδιών και Βορόκληνης.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται ότι η αναστολή λειτουργίας των Πράσινων Σημείων «εφαρμόζεται προληπτικά, με στόχο την αποτροπή της διασποράς του ιού και τη διασφάλιση της δημόσιας και ζωικής υγείας».

ΚΥΠΕ