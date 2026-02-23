Η Λεμεσός έζησε ακόμη μία εντυπωσιακή καρναβαλίστικη παρέλαση, με χιλιάδες καρναβαλιστες, πολίτες και επισκέπτες να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης. Ωστόσο, όταν τα φώτα της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης έπεσαν, ξεκίνησε μια άλλη μεγάλη επιχείρηση. Αυτή της καθαριότητας της κεντρικής Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, μέσα σε μόλις τρεις ώρες, 50 εργαζόμενοι του Δήμου, 14 σάρωθρα και εθελοντές, ανάμεσά τους και μέλη της οργάνωσης City Friends Club, κατάφεραν να απομακρύνουν 50 τόνους αποβλήτων, επαναφέροντας την πόλη στην κανονικότητα και παραδίδοντας την κεντρική λεωφόρο και πάλι στην κυκλοφορία.