Οι επόμενες ημέρες θα συνοδευτούν από εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα που σχετίζονται με τον Δήμο Πάφου και τον Φαίδωνα Φαίδωνος.

Πέραν από την ποινική έρευνα για τις φερόμενες κακουργηματικές πράξεις, στη Νομική Υπηρεσία υπάρχει και ο φάκελος που αφορά καταγγελία με τέσσερις πτυχές και στρέφεται κατά του εν αργία δημάρχου. Για την εν λόγω υπόθεση, που αφορά ενδεχόμενες αυθαιρεσίες στον δήμο επί δημαρχίας του κ. Φαίδωνος, θα σημειωθούν εξελίξεις προσεχώς.

Η πληροφόρηση του «Φ» αναφέρει ότι τα επόμενα 24ωρα θα καθοριστεί συνάντηση των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας με αρμόδιο λειτουργό, στον οποίο ανατέθηκε η μελέτη του μαρτυρικού υλικού. Αυτό που αναμένεται να ξεκαθαριστεί είναι κατά πόσον από τα όσα καταγγέλθηκαν και έτυχαν διερεύνησης από δυο αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου με τη συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προκύπτουν οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα. Αναλόγως θα αποφασιστεί κατά πόσον θα πρέπει να γίνουν επιπλέον ανακριτικές ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, να ληφθεί κατάθεση από τον αξιωματούχο της Πάφου.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που είχε δώσει ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ο φάκελος της υπόθεσης παραλήφθηκε στις 13 του περασμένου Ιανουαρίου και η μελέτη του ανατέθηκε σε στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας.

Η καταγγελία, όπως αποκάλυψε ο «Φ», είχε γίνει τον Απρίλιο του 2022 από ανώτερη λειτουργό του Δήμου Πάφου στην Αστυνομία. Καταλόγιζε αυθαιρεσίες και κατάχρηση εξουσίας στον δήμαρχο και σε ανώτατο υπάλληλο του Δήμου.

Η καταγγελία της, όπως σημειώσαμε, αφορούσε τέσσερις πτυχές, για τις οποίες υποστήριζε τα ακόλουθα:

>> Παράνομη χρήση του υπηρεσιακού οχήματος από τον εν αργία πλέον δήμαρχο.

>> Πέντε παράνομες προσλήψεις στον Δήμο Πάφου.

>> Πολεοδομικές αυθαιρεσίες σε σχέση με τουρκοκυπριακή περιουσία πέραν των 17.000 τ.μ. στον Μούτταλο Πάφου.

>> Αυθαίρετη χρήση ποσού πέραν του €1 εκατ. για ανέγερση φοιτητικών εστιών.

Στοιχεία που αποκάλυψε ο «Φ» στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής του έρευνας το προηγούμενο 15ήμερο δείχνουν ότι η καταγγελία υποστηρίζεται από ντοκουμέντα, χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι προκύπτουν οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί από την αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Θυμίζουμε ότι, αρχικά το ΤΑΕ Πάφου έλαβε κατάθεση από την καταγγέλλουσα και στη συνέχεια μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας τον Φεβρουάριο του 2023 ζητήθηκε η συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η τελευταία μετά από έλεγχο εντόπισε παρατυπίες για το θέμα της χρήσης υπηρεσιακού οχήματος, την τ/κ περιουσία στον Μούτταλο και τις παράνομες προσλήψεις. Η Ελεγκτική απέστειλε, μάλιστα, σχετικό σημείωμα με τα ευρήματά της στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου, στις 6 Οκτωβρίου του 2023. Σε κατοπινό στάδιο η διερεύνηση ανατέθηκε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανακριτής του οποίου εν τέλει σχημάτισε τον φάκελο και τον διαβίβασε στην Εισαγγελία τον Ιανουάριο μαζί με την εισήγησή του. Από τον Απρίλιο του 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία άλλες τρεις φορές (2023, 2024 και 2025) και δόθηκαν οι ανάλογες οδηγίες για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Καταγγέλλουν στον Ελεγκτή

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, θα ολοκληρώσει τις συναντήσεις με πρόσωπα, τα οποία εξέφρασαν πρόθεση να δώσουν στην Υπηρεσία πληροφορίες και στοιχεία για τα όσα τεκταίνονταν τα τελευταία χρόνια στον Δήμο Πάφου.

Μέσα απ΄ αυτές τις συναντήσεις θα καθοριστούν οι τομείς, στους οποίους θα εστιάσει τον έλεγχό του το ειδικό κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που θα αναλάβει να ρίξει φως στα όσα καταλογίζονται.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» οι πολεοδομικής φύσεως αποφάσεις του δήμου Πάφου επί δημαρχίας Φαίδωνος πολύ πιθανόν να απασχολήσουν τον έλεγχο της υπηρεσίας.

Θυμίζουμε ότι όπως αποκάλυψε ο «Φ» την περασμένη Παρασκευή, ο δήμος Πάφου επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος είχε υιοθετήσει αξιοπερίεργες πρακτικές σε σχέση με τα αντισταθμιστικά τέλη που έπρεπε να εισπράττει για πολεοδομικές χαλαρώσεις/παρεκκλίσεις.

Επιχειρηματίες ανάπτυξης γης που λάμβαναν άδεια για μια πολεοδομική χαλάρωση δεν κατέβαλλαν τα χρήματα στα ταμεία του δήμου, αλλά τους υποδεικνυόταν να δώσουν τα ποσά σε άλλον επιχειρηματία ανάπτυξης γης που θα αναλάμβανε να εκτελέσει έργα κοινής ωφελείας για τον Δήμο.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά για αυτές τις χαλαρώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Ο αντιδήμαρχος, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε στον «Φ» ότι το θέμα εξετάζεται και είπε πως ζήτησε στοιχεία για να διαπιστωθεί «πού κατέληγαν τα χρήματα και υπό ποιες συνθήκες».