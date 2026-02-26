Επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας σαφείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις ενέργειες που οφείλει να αναλάβει σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, απέστειλε ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαχριστοφή εξήγησε πως στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση και ο σωστός συντονισμός, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και της τοπικής κτηνοτροφίας.

Ο κ. Παπαχριστοφή σημείωσε ότι οι υγειονομικοί λειτουργοί του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς είχαν ήδη συνάντηση με λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της προληπτικής προετοιμασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, όπως είπε, εξετάζονται τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, ανέφερε πως εφαρμόζονται ήδη προληπτικοί ψεκασμοί απολύμανσης στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται του σφαγείου της περιοχής, ως μέτρο περιορισμού οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης επαγρύπνησης και ελέγχου.

Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την υπεύθυνη του κτηνιατρείου, προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να εξεταστεί κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Στη συνάντηση έχουν κληθεί και οι αντιδήμαρχοι του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, ιδιαίτερα από τις περιοχές όπου λειτουργούν κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να υπάρξει συντονισμένη δράση και άμεση ενημέρωση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Ο κ. Παπαχριστοφή υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τονίζοντας ότι η προστασία της τοπικής παραγωγής και της δημόσιας υγείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο.

Ανησυχία κτηνοτρόφων στην Αναρίτα

Στο μεταξύ ανησυχία διακατέχει τους κτηνοτρόφους στην Αναρίτα για τη νόσο.

Η Αργυρώ Ιωάννου Σωκράτους, κτηνοτρόφος για πολλά χρόνια, ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως η κτηνοτροφική περιοχή της Αναρίτας αποτελείται από τρεις εισόδους. Πρόσθεσε ότι ο κοινοτάρχης της Αναρίτας, Μιχάλης Νικάνδρου, μετέβη άμεσα στην περιοχή μαζί με λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας και έλαβε προσφορές για τη δημιουργία δεξαμενής αποστείρωσης βάθους 25 εκατοστών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να κατασκευαστεί άμεσα.

Η κ. Σωκράτους εξέφρασε λύπη και έντονη ανησυχία για την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί, κάνοντας λόγο για σοβαρό προβληματισμό. Παράλληλα, εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι το κράτος επιρρίπτει ευθύνες στους κτηνοτρόφους για τη μετάδοση της νόσου από τα κατεχόμενα, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους για ψεκασμούς και άλλα προληπτικά μέτρα, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση του COVID-19.

Ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε πως στις κοινότητες Τίμη και Αναρίτας δραστηριοποιούνται περίπου 12 κτηνοτρόφοι για σειρά ετών μένοντας στο επάγγελμα «με νύχια και με δόντια» παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στο μεταξύ σε λειτουργία τίθεται σήμερα Πέμπτη, σύστημα αυτόματου ψεκασμού για προστασία των οκτώ κτηνοτροφικών μονάδων στην Τίμη.

ΚΥΠΕ