Εκδήλωση μνήμης και διαμαρτυρίας με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη διοργανώνεται το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, στις 17:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικτύου Αλληλεγγύης Ελλήνων Πολιτών Κύπρου, στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, ενώ θα υπάρξει και περιορισμένη καλλιτεχνική συμμετοχή. Όπως αναφέρεται, η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων αλληλεγγύης προς τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, καθώς και προς τον Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος διεκδικεί την απόδοση δικαιοσύνης, την ώρα που οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται.

Η εκδήλωση στη Λευκωσία πραγματοποιείται ταυτόχρονα με αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε πόλεις της Ελλάδας και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στέλνοντας κοινό μήνυμα διαμαρτυρίας και μνήμης. Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων είναι: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των θυμάτων και να εκφραστεί η αλληλεγγύη προς τους συγγενείς τους, καθώς και η απαίτηση για πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και απονομή δικαιοσύνης.