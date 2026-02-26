Σε απόγνωση βρίσκεται ο κτηνοτρόφος στους Τρούλλους, στη μονάδα του οποίου εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού. Ο κτηνοτρόφος ζητά επίμονα εδώ και δύο εικοσιτετράωρα όπως ληφθούν νέα δείγματα από τα ζώα, υποστηρίζοντας πως μπορεί να έχει γίνει λάθος, αφού δεν εντοπίστηκε άλλη θετική μονάδα στους Τρούλλους. Σημειώνεται πως πρόκειται για μονάδα με περίπου 2.000 αιγοπρόβατα, τα οποία αποφασίστηκε όπως θανατωθούν.

Το αίτημά του διαβιβάστηκε στην εκπρόσωπο Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για θέματα αφθώδους πυρετού, Σωτηρία Γεωργιάδου, η οποία στην πρωινή ενημέρωση των ΜΜΕ ανέφερε πως «το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν θετικό και το ότι τα ζώα ήταν ασυμπτωματικά δεν λέει τίποτε». Τα διάφορα ζώα, σημείωσε, «έχουν διαφορετική εκδήλωση και συμπτωματολογία, άλλα πιο έντονα και άλλα πιο ήπια. Έχει να κάνει και με το πόσα ζώα είναι μέσα στη φάρμα. Από τη στιγμή που έχει θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι είναι θετική μονάδα. Ο λόγος που θανατώνονται τα ζώα είναι διότι ο ιός είναι πολύ μολυσματικός και μεταδίδεται και διασπείρεται ανεξάρτητα αν έχουν συμπτώματα ή όχι».

Σε ερώτηση εάν θα ικανοποιηθεί το αίτημά του για δεύτερη δειγματοληψία, η κ. Γεωργιάδη ανέφερε πως τα αποτελέσματα είναι έγκυρα. «Το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ελέγχεται από το ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς και είναι διαπιστευμένο. Αν ο άνθρωπος θέλει να ξαναφέρει ας ξαναφέρει, το θέμα είναι ότι υπάρχει ο ιός μέσα. Το να διασπείρουμε αμφιβολίες και να θέλουμε επανάληψη της επανάληψης για να πειστούμε δεν είναι σωστό».

Κληθείσα να πει εάν υπάρχει περίπτωση σε μια φάρμα να βγει θετικό δείγμα και μετά να γίνει δεύτερο δείγμα και να βγει αρνητικό ανέφερε: «Το θέμα είναι σπατάλη πόρων και χρόνου. Δεν γίνεται μια ανάλυση αλλά τρεις διαφορετικές και έχει να κάνει με το σημείο εισόδου του ιού. Στο συγκεκριμένο είχε τον ιό στο αίμα».

Σημείωσε εξάλλου πως αποτελεί αντικείμενο επιδημιολογικής διερεύνησης το πώς έφτασε ο ιός στη συγκεκριμένα κτηνοτροφική μονάδα που δεν γειτνιάζει με άλλες στις οποίες εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα.