«Τη στιγμή που θα ξανασκεφτείτε να κάνετε έλεγχο στα ΤΑΕΠ, καλό θα ήταν να σκεφτείτε πρώτα τον επόμενο ασθενή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Χρύσανθος Γεωργίου, απευθυνόμενος στην Ελεγκτική Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου.

Όπως είπε, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει διαδικαστικά ζητήματα, ωστόσο όταν γίνεται αναφορά ότι κλήθηκε γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας και δεν παρουσιάστηκε εντός μισής ή μίας ώρας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι.

«Όταν καλείς έναν αναισθησιολόγο και καθυστερεί, πρέπει να αναρωτηθείς αν βρίσκεται ήδη σε χειρουργείο ή αν διασωληνώνει ασθενή. Μετά μπορείς να μετρήσεις τον χρόνο», σημείωσε.

Η Επιτροπή συζητούσε την πρόσφατη έκθεση για τα ΤΑΕΠ Λευκωσίας και Λεμεσού, η οποία βασίστηκε σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου 2025 με τον ΟΚΥπΥ αλλά και τους γιατρούς να απαντούν σε όλες τις διαπιστώσεις των ελεγκτών και να προχωρούν ταυτόχρονα στις δικές τους επισημάνσεις.

Στην έκθεση, υπενθυμίζεται, καταγράφονται δομικές και διαδικαστικές αδυναμίες, μεγάλες καθυστερήσεις, παρατεταμένη παραμονή ασθενών, καθώς και ζητήματα τήρησης διαδικασιών κατά τις εισαγωγές.

Ο κ. Γεωργίου, ο οποίος είναι και διευθυντής του Κέντρου Τραύματος στο νοσοκομείο Λευκωσίας, χαρακτήρισε τον τρόπο ελέγχου «σχιζοφρενικό», κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίηση των γιατρών. «Δεν μπορείς να μιλάς απλά για καθυστερήσεις. Αν έχεις έναν αξονικό τομογράφο και πέντε περιστατικά, είναι λογικό να χρειαστούν ώρες. Ο ένας ασθενής πρέπει να εξεταστεί σε 20 λεπτά, ο άλλος μπορεί να περιμένει επτά ώρες. Η ιατρική απόφαση είναι και ιατρική και νομική ευθύνη», τόνισε.

Εκείνο που πρέπει να ελέγχεται για σκοπούς ποιότητας, τόνισε, είναι «το κατά πόσον κατά την παραμονή του στο ΤΑΕΠ, όσες ώρες και να ήταν, ο ασθενής λάμβανε την φροντίδα που έπρεπε να λαμβάνει. Από τη στιγμή που ο ασθενής εισέρχεται στο Τμήμα αρχίζει να λαμβάνει υπηρεσίες. Αυτό δεν μπορούμε να το διαχωρίζουμε από την υπόλοιπη κλινική πράξη και να λέμε για χρόνους παραμονής των ασθενών στα ΤΑΕΠ».

Ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε και στις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι γιατροί κατά τις εφημερίες τους: «Να έρθουν να δουν αν οι γιατροί έχουν στη διάθεση τους ένα ντους όταν το χρειάζονται. Να δουν αν μας προσφέρεται φαγητό. Δεν δικαιούμαστε φαγητό. Αν φύγουμε να πάμε να πάρουμε φαγητό δηλαδή θα το επισημάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία και θα λέμε ότι φταίνε οι γιατροί;»

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης, σχολίασε τις αναφορές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε ελλιπή συμπλήρωση διαφόρων εντύπων αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιο σχετικό κενό στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Παραδέχθηκε ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας των ΤΑΕΠ χρειάζεται επικαιροποίηση ενώ για τις διαπιστώσεις που αφορούσαν την υπογραφή εισαγωγών ασθενών από ειδικευόμενους και όχι από ειδικούς γιατρούς, ανέφερε πως «οι ειδικευόμενοι ενεργούν πάντοτε υπό την εποπτεία ειδικών ιατρών».