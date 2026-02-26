Στην αντεπίθεση πέρασε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με φόντο τη συζήτηση του προϋπολογισμού του για το 2026 από τη Βουλή. Εκτελεστικός και οικονομικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, απάντησαν σε ερωτήσεις βουλευτών κατά πόσο ο Οργανισμός θα καταφέρει να αυτονομηθεί οικονομικά από το κράτος μέχρι το τέλος του έτους, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

«Μόνο να αναφέρουμε τα ζητήματα του μισθολογίου μπορούμε να αποδείξουμε αυτά που ισχυριζόμαστε», ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής Ροβέρτος Καραχάννας, τονίζοντας ότι οι μισθοί καλύπτουν το 80% του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τον ΟΚΥπΥ, από το 2019 μέχρι το 2026, το μισθολόγιο ανέβηκε κατά €163 εκατ. τη στιγμή που το 2019 οι εργαζόμενοι ήταν 7.089 και το 2026 αυξήθηκαν στους 7.443, (δηλαδή 354 άτομα περισσότερα μόνο). Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι αποσπασμένοι στον Οργανισμό, ήταν 5.099 και τώρα είναι 3.838, δηλαδή μειώθηκαν κατά 1.261 άτομα (οι περισσότεροι αποχώρησαν λόγω αφυπηρέτησης).

Η σημαντική αυτή αύξηση, όπως επεξηγήθηκε, προκλήθηκε, μεταξύ άλλων, από τις αυξήσεις, προσαυξήσεις, ΑΤΑ κλπ που παραχωρήθηκαν/παραχωρούνται σε όλους τους δημοσίους υπάλληλους που είναι αποσπασμένοι στον οργανισμό, συν τους υπαλλήλους τους οργανισμού (που αμείβονται επί το πλείστον με προϋποθέσεις και ωφελήματα δημοσίου).

Επιπρόσθετα, όπως τονίστηκε, παρά το γεγονός ότι ο ΟΚΥπΥ καλείται να ανταγωνιστεί στο ΓεΣΥ επί ίσοις όροις με τον ιδιωτικό τομέα, οι άδειες ασθενείας καλύπτονται από τον Οργανισμό και όχι από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως συμβαίνει με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Το κόστος ξεπερνά τα €40 εκατ.

«Ο ΟΚΥπΥ, πέραν αυτών των εξόδων, υπαμείβεται και για τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένος, λόγω του ρόλου του, να προσφέρει. Δηλαδή, εμείς έχουμε υποχρεωτικά κλίνες σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για να καλύπτουμε τις ανάγκες, κυρίως, των παθολογικών και πνευμονολογικών περιστατικών κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν έχουν ούτε αυτή την υποχρέωση, ούτε αυτό το έξοδο. Αυτό όμως σημαίνει ότι, βάσει του τρόπου που αποζημιώνει ο ΟΑΥ, ο ΟΚΥπΥ πληρώνεται πολύ λιγότερα από εκείνα που δαπανά διότι ο ΟΑΥ έρχεται και μειώνει την αποζημίωση που δίνει σε περιπτώσεις παρατεταμένης νοσηλείας», είπαν οι διευθυντές του Οργανισμού.

«Τα ΤΑΕΠ γεμίζουν, με ηλικιωμένα κυρίως άτομα τα οποία οι ιδιώτες δεν εξυπηρετούν, οι ηλικιωμένοι μας χρειάζονται περισσότερες ημέρες νοσηλείας για να ανακάμψουν, ο ΟΑΥ, όταν παρέλθει ο αριθμός ημερών που έχει καθορίσει, αποζημιώνει λιγότερα και ο ΟΚΥπΥ επωμίζεται τη ζημιά».

Κατά την περσινή συνεδρίαση, είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Κύπρος Σταυρίδης, απευθυνόμενος στους βουλευτές, «με ρωτήσατε εάν θα ήταν, η περσινή, η τελευταία φορά που ζητούσαμε επέκταση του χρόνου κάλυψης των ελλειμμάτων του ΟΚΥπΥ από το κράτος. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσουμε το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί με το υπουργείο Οικονομικών και αυτό κάνουμε».

«Η προσπάθεια που καταβάλλεται», είπε από πλευράς του ο οικονομικός διευθυντής του Οργανισμού, «είναι διαρκής και σίγουρα αποδίδει για να φθάσουμε να κλείσουμε το 2025 με έλλειμμα €50 εκατ. με στόχο να το μηδενίσουμε. Ωστόσο, ο ΟΚΥπΥ τυγχάνει άνισης αντιμετώπισης και από τον ΟΑΥ και κουβαλά στρεβλώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται. Δεν θα πω δεν θα τα καταφέρουμε να αυτονομηθούμε στο τέλος του 2026. Θα πω ότι πρέπει να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και να διευθετηθούν κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα».