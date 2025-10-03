Στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των γενικών νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού βρέθηκαν στις 2 τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου, λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πραγματοποιώντας ταυτόχρονους αιφνιδιαστικούς ελέγχους στο πλαίσιο της απόφασης του Γενικού Ελεγκτή για επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις ουσιώδεις υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στο κατά πόσο το ιατρικό προσωπικό που όφειλε να βρίσκεται σε υπηρεσία ήταν πράγματι παρόν, καθώς και στο αν το προσωπικό σε καθεστώς αναμονής (on call) ανταποκρινόταν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων στις κλήσεις των ΤΑΕΠ.

Σε σχετική ερώτηση του «Φ», η Ελεγκτική Υπηρεσία επιβεβαίωσε το γεγονός, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα. Αναφέρθηκε ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 2:00π.μ., το προσωπικό των ΤΑΕΠ ανταποκρίθηκε θετικά και τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση το προσεχές διάστημα.

Όπως επισημάνθηκε, η εν λόγω ενέργεια, δηλαδή οι χωρίς προειδοποίηση έλεγχοι, εγκαινιάζουν μια νέα πρακτική αιφνιδιαστικών ελέγχων, χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ακόμη και σε αργίες, με επίκεντρο κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες.

Την απόφαση αυτή είχε προαναγγείλει λίγες ώρες νωρίτερα ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, σε συνέντευξή του στο LegalMatters, φιλοξενούμενος του Χριστόφορου Χριστοφή.

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, στη σχετική τοποθέτηση τους, ανέφερε ότι «ζητούμενο είναι η καταγραφή της πραγματικής εικόνας λειτουργίας του κράτους, καθώς, όπως ανέφερε, επιβάλλεται να αποτυπώνεται η εμπειρία του πολίτη όταν ζητά υπηρεσίες από τη δημόσια διοίκηση, ανεξαρτήτως ώρας».

Η νέα φιλοσοφία, είπε ο Γενικός Ελεγκτής, «περιλαμβάνει τόσο αιφνιδιαστικούς ελέγχους όσο και ελέγχους «εμπειρίας πολίτη», ώστε να αξιολογείται στην πράξη η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Σημειώνεται ότι η παρουσία και η ετοιμότητα του ιατρικού προσωπικού στα ΤΑΕΠ αποτελεί διαχρονικό θέμα συζήτησης, καθώς επηρεάζει άμεσα την ταχύτητα ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά και, κατ’ επέκταση, την ασφάλεια των ασθενών.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τα καθήκοντα αυτά καταβάλλεται ειδικό επίδομα, γεγονός που στο παρελθόν αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ του ΟΚΥπΥ και των συντεχνιών ενώ έχει επισημανθεί σε αρκετές εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έχει συζητηθεί εκτενώς τόσο δημόσια όσο και στην Βουλή με τις εμπλεκόμενες πλευρές να διατυπώνουν τις απόψεις τους.