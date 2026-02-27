Την έντονη ικανοποίησή της εκφράζει η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για το γεγονός ότι, η Βουλή υπερψήφισε την πρόταση νόμου που κατέθεσε σε σχέση με τις συγκεντρώσεις και παρελάσεις με 29 ψήφους υπέρ, 13 αποχές και με καταψήφιση όλων των τροπολογιών επί της πρότασης νόμου.

Στόχος της πρότασης νόμου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ήταν να γίνει ο εν ισχύ νόμος συμβατός με τις προϋποθέσεις που θέτει το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών του ΟΑΣΕ. Σημειώνει ότι «μετά την ψήφιση του νόμου τον Ιούλιο 2025 ουδεμία ενέργεια έγινε από οιονδήποτε για διορθωτικά μέτρα πέραν της καταγγελίας μου στον ΟΑΣΕ η οποία ήταν προσωπική πρωτοβουλία».

Το ζήτημα, προσθέτει, «δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προεκλογικών αντιπαραθέσεων αλλά ουσιαστικού νομοθετικού έργου το οποίο μας βαραίνει προκειμένου να θωρακιστούν δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και ευχαριστώ όσους εργάστηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση επιταχύνοντας και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες».

«Με την πρόταση που υπερψηφίστηκε, διασαφηνίζονται ασαφείς έννοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, προστίθενται αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας, πράξη που αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και αφαιρούνται όλες οι προβληματικές πρόνοιες που υπήρχαν στο νόμο», συνεχίζει.

Σύμφωνα με πρόνοιες της πρότασης νόμου η οποία -όπως αναφέρει- αίρει όλα τα προβληματικά στοιχεία του νόμου διασφαλίζεται ότι:

Οι διαμαρτυρόμενοι δεν υποχρεούνται ούτε να εκδώσουν προειδοποίηση, ούτε να ορίσουν διοργανωτή, ενώ στην περίπτωση που επιλέξουν να το πράξουν δεν βαραίνουν τον διοργανωτή οποιεσδήποτε ευθύνες για μη προειδοποίηση ή για πράξεις τρίτων, ούτε αποτελούν λόγο διάλυσης. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι διαμαρτυρόμενοι δικαιούνται να καλύψουν το πρόσωπό τους, εφόσον δεν προβαίνουν σε πράξεις βίας.

Επιπρόσθετα, προνοείται η άρση των περιορισμών για συγκεντρώσεις σε δημόσιο χώρο ή με βάση τον αριθμό προσώπων, ενώ παράλληλα περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με τη δράση της Αστυνομίας για αποφυγή του ενδεχομένου αδικαιολόγητης διάλυσης συγκέντρωσης ή άσκησης αδικαιολόγητης ή υπέρμετρης βίας.

«Η κυπριακή κοινωνία στα πλαίσια μιας λειτουργικής δημοκρατίας οφείλει να απολαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δημοκρατικά της δικαιώματα χωρίς περιορισμούς. Με την παρούσα πρόταση νόμου θωρακίζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, παράλληλα με το αίσθημα ασφάλειας του Κύπριου πολίτη», καταλήγει η κ. Χαραλαμπίδου.