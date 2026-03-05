Προς κατάργηση και με βούλα της Βουλής οδεύει ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, από την προεδρία του οποίου παραιτήθηκε η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Φιλίππα Καρσερά.

Σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και σε αυτό αναφέρεται, πως «σκοπός του είναι η διάλυση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και η ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών υποχρεώσεων (ιδίως υποτροφιών) και την εν συνεχεία μεταβίβαση των εναπομενόντων περιουσιακών στοιχείων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας».

Η κυβέρνηση κατέθεσε και δεύτερο νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιούνται σχετικά άρθρα (της παρούσας νομοθεσίας) με στόχο την «αποδοχή δωρεών και τη δημιουργία ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση των εν λόγω δωρεών σε αυτόν και αξιοποίηση τους, στη βάση κριτηρίων που θα θεσμοθετηθούν με κανονισμούς».

Σε συνοδευτικό έγγραφο αναφέρεται πως «σύμφωνα με τις υφιστάμενες πρόνοιες του Νόμου, δεν υπάρχει ρητή αναφορά για την αποδοχή δωρεών από πρόσωπα που επιθυμούν να παραχωρήσουν χρηματικά ποσά προς ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων για την παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας ή / και επιδομάτων προς δικαιούχους φοιτητές».

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο, «παρέχεται η ευχέρεια στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών να καταθέτει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που διατηρεί για το σκοπό αυτό ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, δωρεές από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και οργανωμένα σύνολα, για σκοπούς ενίσχυσης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας και παροχής πρόσθετης οικονομικής στήριξης σε φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα, στη βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων που θα θεσπιστούν με κανονισμούς».

Ο Γενικός Εισαγγελέας στην αιτιολογική έκθεση η οποία συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρει, πως «σκοπός του είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να περιληφθούν στο βασικό νόμο, διατάξεις που προβλέπουν την τήρηση ειδικού λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για σκοπούς ενίσχυσης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας και παροχής πρόσθετης οικονομικής στήριξης σε φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο, περιλαμβάνει επίσης διάταξη η οποία προβλέπει την έκδοση κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι θα καθορίζουν πρόσθετες κατηγορίες στήριξης των φοιτητών αυτών».