Αλλάζει στην ολότητά του ο νόμος περί προσφύγων, αφού σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο η Κύπρος εναρμονίζεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο το οποίο είναι δεσμευτικό και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στις 12/6/2026.

Το σχετικό νομοσχέδιο υπογράφεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και όπως αναφέρει, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και την ισόρροπη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Στο νομοσχέδιο εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών πιέσεων και στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών στον τομέα του ασύλου. Ειδικότερα, θεσμοθετείται η διαδικασία ελέγχου και διαλογής υπηκόων τρίτων χωρών εντός Κέντρου Ελέγχου Διαλογής, Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εποπτεία των συνόρων και την πρόληψη κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την εσωτερική ασφάλεια και δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, προβλέπεται η προτεραιοποίηση της εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, η θεσμοθέτηση λεπτομερούς διαδικασίας επίδοσης των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και η εισαγωγή διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, με σκοπό την ταχύτερη διαχείριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και τη γρηγορότερη διεκπεραίωση διαδικασιών επιστροφής.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, δίνεται έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες συμβαδίζουν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, εισάγονται νέες πρόνοιες που δίνουν τα νομικά εργαλεία στην Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας, προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εθνικού συστήματος ασύλου.

Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για ευάλωτα άτομα, όπως πρόσωπα με αναπηρία, ανήλικους, ασυνόδευτους ανήλικους και καθορίζονται οι συνθήκες διαβίωσης των αιτητών ασύλου, πως γίνονται οι εξετάσεις των αιτήσεών τους και θεσμοθετούνται οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες καταγωγής. Επίσης, υπάρχει για πρώτη φορά διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για άσυλο στα αεροδρόμια, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις άμεσα.

Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και των παραρτημάτων, αυτά θα κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να προλάβουμε το χρονοδιάγραμμα του Ιουνίου.