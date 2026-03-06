Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να τίθενται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού μετά τον εντοπισμό νέων εστιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, με τα τελευταία εργαστηριακά αποτελέσματα, η νόσος χτύπησε εννέα επιπλέον μονάδες στην επαρχία Λάρνακας, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για περαιτέρω διασπορά του ιού.

Η επιδημιολογική εικόνα επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες με την προσθήκη 8 νέων κρουσμάτων στην περιοχή των Λιβαδιών και ένα νέου κρούσματος στη Δρομολαξιά. Όλα τα νέα περιστατικά αφορούν μονάδες αιγοπροβάτων.

Ωστόσο, η ανησυχία εντείνεται καθώς ο συνολικός αριθμός των πληγεισών μονάδων ανέρχεται πλέον στις 32 (23 αρχικές και 9 νέες). Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κατάλογο των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνονται και δύο μονάδες με αγελάδες, γεγονός που αποδεικνύει την ευρύτητα της απειλής για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Τα ζώα στις μολυσμένες μονάδες που υποχρεωτικά θανατωθούν ξεπερνούν τις 20.000.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων και τα αιτήματα για εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι η θανάτωση όλων των ζώων σε μια εστία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αυστηρή νομική υποχρέωση.

«Με την επιβεβαίωση εστίας, η Αρχή υποχρεούται να διατάξει τη θανάτωση όλων των ζώων των καταγεγραμμένων ειδών στη μονάδα, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2020/687, ώστε να αποτραπεί η παγκόσμια εξάπλωση της νόσου», επισημαίνουν.

Η Λευκωσία έχει ήδη μεταφέρει στη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κλίμα απόγνωσης που επικρατεί στις τάξεις των παραγωγών. Στις επαφές με τους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες τονίζονται ιδιαίτερα το μικρό μέγεθος της κυπριακής κτηνοτροφίας, η γεωγραφική απομόνωση του νησιού και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που απειλούν με αφανισμό ολόκληρες οικογένειες.

Παρά την πίεση που ασκείται από πλευράς Κύπρου για πιο ελαστική διαχείριση λόγω των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, οι Βρυξέλλες παραμένουν προς το παρόν ανένδοτες, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να συνεχίζουν τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσεων που θα αμβλύνουν το πλήγμα για τον κλάδο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ