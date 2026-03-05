Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παραμένει η Κύπρος, καθώς ο αφθώδης πυρετός δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο στην κτηνοτροφία. Σήμερα επιβεβαιώθηκε και επίσημα νέα εστία μολύνσεως στη Δρομολαξιά, μια περιοχή που βρισκόταν ακριβώς στο όριο της ζώνης επιτήρησης των 10 χλμ., κάτι που προκαλεί μεν σοκ και οργή στους κόλπους των κτηνοτρόφων, αλλά και έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές, για τα μέτρα που δεν λαμβάνονται.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο philenews η Σωτηρία Γεωργιάδου, εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε μεγάλη μονάδα βοοειδών που αριθμεί περίπου 580 ζώα.

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις στην κτηνοτροφική μονάδα έγιναν αφού προηγούμενος ο αγελαδοτρόφος στη Δρομολαξιά ενημέρωσε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι εμφάνισε συμπτώματα συμβατά με αφθώδη πυρετό. Χθες κυβερνητικοί κτηνίατροι επισκέφθηκαν την εκμετάλλευση, έγινε κλινική εξέταση και λήφθηκαν δείγματα για εξέταση στο εργαστήριο ιολογίας. Τα δείγματα αντέδρασαν θετικά στον αφθώδη πυρετό και επιβεβαιώθηκαν σήμερα το πρωί.

Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες 22 μονάδες που μολύνθηκαν εκτός από την πρώτη που αφορούσε αγελάδες, αποτελούνται από αιγοπρόβατα. Επομένως, μέχρι στιγμής θα θανατωθούν περίπου 17.000 ζώα.

Παρά το γεγονός ότι τα ζώα ήταν εμβολιασμένα, οι εργαστηριακοί έλεγχοι ήταν αμείλικτοι. Όπως εξήγησε η κ. Γεωργιάδου, στα δείγματα ανιχνεύθηκαν αντισώματα που αποδεικνύουν ότι τα ζώα έχουν προσβληθεί από τον ίδιο τον ιό και δεν πρόκειται για αντισώματα που προήλθαν από τον εμβολιασμό.

«Όταν ένα ζώο φέρει αντισώματα του ιού, ακόμη και αν είναι εμβολιασμένο, συνεχίζει να εκκρίνει το παθογόνο. Δυστυχώς, η μόνη λύση είναι η καθολική θανάτωση ολόκληρου του κοπαδιού για να περιοριστεί η διασπορά», τόνισε η κ. Γεωργιάδου.

Η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική. Η φράση «βγήκαμε εκτός» αντικατοπτρίζει την ψυχολογία των ανθρώπων του κλάδου, οι οποίοι βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Η νευρικότητα είναι διάχυτη, με τις εκκλήσεις προς το κοινό και το προσωπικό των υπηρεσιών να πληθαίνουν, καθώς η περιοχή θεωρείται πλέον «μολυσμένη ζώνη».

Με τον εντοπισμό του κρούσματος στη Δρομολαξιά, δημιουργείται αυτόματα μια νέα ζώνη προστασίας και επιτήρησης, σε ακτίνα 3 και 10 χλμ. αντίστοιχα, γεγονός που επεκτείνει τον κύκλο των περιορισμών και στραγγαλίζει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την μέρα που πέρασε.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παρουσίασαν την αναλυτική κατάσταση, εστιάζοντας στο γεγονός να θανατώνονται μόνο τα μολυσμένα ζώα, που εντοπίζονται σε μολυσμένα κοπάδια, αλλά η απάντηση των ευρωπαίων είναι κατηγορηματική.

Σήμερα, η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, αναμένεται να ενημερώσει άμεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Η θανάτωση των 580 βοοειδών αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο για τον ιδιοκτήτη της μονάδας αλλά και για την εγχώρια παραγωγή. Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, καθώς η εξάπλωση του ιού φαίνεται πως επεκτείνεται σε όλη την επαρχία Λάρνακας.