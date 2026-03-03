Μέχρι χθες το βράδυ είχαν θανατωθεί γύρω στα 1300 αιγοπρόβατα στις μονάδες που έχουν μολυνθεί από τον αφθώδη πυρετό στην Αραδίππου και τα Λιβάδια, ενώ μέχρι αύριο αναμένεται να θανατωθούν ακόμα 2700, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, σε διάσκεψη Τύπου, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στη Λευκωσία, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλο κρούσμα πέραν από αυτά στις 22 μονάδες στην επαρχία Λάρνακας.

«Σήμερα η κατάσταση είναι σταθερή, συνεχίζονται οι επιδημιολογικές διερευνήσεις, οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα», ανέφερε η κ. Γεωργιάδου. Παράλληλα, είπε ότι προχωρούν οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων από τους ιδιώτες κτηνίατρους, οι οποίοι μέχρι χθες βράδυ είχαν προμηθευτεί επιπλέον 26.000 δόσεις για να καλύψουν 42 μονάδες αιγοπροβάτων εντός της μολυσμένης ζώνης.

Την ίδια ώρα, προχωράει η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ζώων, του σανού, των ζωοτροφών, η καταστροφή και η καταμέτρηση του γάλακτος από τις μολυσμένες μονάδες, σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι όλα αυτά είναι στη βάση των αποζημιώσεων που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους.

Επιπλέον, η Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ταυτόχρονες θανατώσεις αιγοπροβάτων στην Αραδίππου και στα Λιβάδια.

Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν θανατωθεί γύρω στα 1300 αιγοπρόβατα στην Αραδίππου και τα Λιβάδια, προσθέτοντας ότι μέχρι αύριο αναμένεται να θανατωθούν ακόμα 2700.

Αναφερόμενη στις έρευνες που γίνονται για τις συνθήκες εκδήλωσης του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε πως «ό,τι υπάρχει, ό,τι υποπέσει στην αντίληψή μας κατατίθεται στην Αστυνομία. Οι καταθέσεις συνεχίζονται. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη, θα προχωρήσουμε στα ανάλογα βήματα», τόνισε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν καθημερινά τα ενδεικνυόμενα μέτρα (βιοασφάλειας, καθαρισμού και προστασίας) στις μολυσμένες μονάδες, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κλιμάκια που προβαίνουν σε εκτίμηση για τα ζώα, το γάλα και τον σανό, καθώς και συνεργεία που κάνουν επιδημιολογικές έρευνες, λαμβάνοντας δείγματα από την ευρύτερη περιοχή της εκδήλωσης των κρουσμάτων και από άλλες περιοχές της Κύπρου.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, η Σωτηρία Γεωργιάδου σημείωσε ότι μπορεί να ληφθούν επαναληπτικά δείγματα παθολογικού υλικού για σκοπούς αρχείου και έρευνας. Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι διαπιστευμένο, ελέγχεται καθημερινά, είμαστε σε άμεση επικοινωνία με το εθνικό εργαστήριο αναφοράς, ελεγχόμαστε ετήσια για τα νοσήματα που εξετάζουμε και εκδίδουμε απαντήσεις με διεργαστηριακές δοκιμές».

«Εάν κριθούμε ανίκανοι ή βγάλουμε λανθασμένο αποτέλεσμα, αμέσως ειδοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναστέλλεται η άδειά μας για έκδοση αποτελεσμάτων. Άρα για να είμαστε εδώ και να έχουμε αυτήν την ικανότητα, σημαίνει ότι διαχρονικά ήμασταν εντάξει», υπογράμμισε.

«Θέλω να σταματήσει αυτός ο φόβος και η αμφισβήτηση από το κοινό. Δεν είναι ωραίο να κατηγορείς κάποιους ανθρώπους ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, από τη στιγμή που είναι 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, από τη στιγμή που λήφθηκε το πρώτο δείγμα στο εργαστήριο και δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή την κρίση», επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, είπε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλο κρούσμα πέραν από αυτά στις 22 μονάδες στην επαρχία Λάρνακας», επισημαίνοντας ότι εάν υπάρχουν υποψίες για ενδεχόμενο κρούσμα, «καλό είναι να δηλώνονται. Εμείς διερευνούμε και ιχνηλατούμε και τα ζώα και τις υποψίες και ό,τι μας αναφερθεί».

Αναφερόμενη στη διαδικασία θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, η Σωτηρία Γεωργιάδου εξήγησε ότι «δεν είναι θέμα έγκρισης (Σ.Σ. από τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους), είναι θέμα νομοθεσίας και είναι ξεκάθαρο. Οι θανατώσεις είναι επιβεβλημένες με βάση τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων και για τη συγκεκριμένη νομοθεσία για τον αφθώδη πυρετό», υπέδειξε.

«Δεν πας να θανατώσεις ζώο ή κοπάδι αν δεν έχεις ένα εργαστηριακό αποτέλεσμα που να σου λέει ότι η μονάδα έχει μολυνθεί», εξήγησε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι θα θανατωθούν ζώα στην περίπτωση που μολυνθούν αφού εμβολιαστούν.

Κληθείσα να τοποθετηθεί για την τρέχουσα κατάσταση του αφθώδους πυρετού, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι «συγκρατείται στη συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ 3 και 10 χλμ., στη μολυσμένη περιοχή, και ελπίζουμε να μείνει εκεί για να κερδίσουμε τη μάχη».

«Μπορεί αυτό να ακούγεται άδικο σε άλλους κτηνοτρόφους, όμως, πρέπει να αντιληφθούν ότι όσο πιο συγκρατημένη μείνει (Σ.Σ. η κατάσταση), όσο πιο γρήγορα καθαρίσουν, τόσο πιο γρήγορα θα επαναδραστηριοποιηθούν και τότε θα έχουν και υλικό για να επαναδραστηριοποιηθούν», τόνισε. «Αν (Σ.Σ. ο αφθώδης πυρετός) εξαπλωθεί σε όλη την Κύπρο, αντιλαμβάνεστε τις απώλειες που θα έχει ο κτηνοτροφικός κόσμος και οι παραγωγοί μας», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε έκτακτη ανάγκη».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης του εμβολιαστικού πλάνου, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός όλων των αιγοπροβάτων στη μολυσμένη περιοχή. «Από εδώ και πέρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί, τότε θα επαναξιολογήσουμε εάν θα πάμε να εμβολιάσουμε αιγοπρόβατα και βοοειδή με τον ίδιο τρόπο σε άλλες περιοχές του νησιού μας», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «εντός των ημερών θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο».

ΚΥΠΕ