Αναβλήθηκε η σημερινή ακρόαση της πολύκροτης υπόθεσης με την αυτοχειρία του 15χρονου Στυλιανού το 2019 στον Κοτσιάτη, για τον χαμό του οποίου αναζητούνται ευθύνες εδώ και επτά χρόνια.

Στη σημερινή δικαστική διαδικασία ενώ ήταν έτοιμοι να καταθέσουν δυο μάρτυρες κατηγορίας αποφασίστηκε να δοθεί αναβολή. Αιτία το γεγονός ότι άλλαξε δικηγόρο η 3η κατηγορούμενη, λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Ο Βίκτωρας Ακάμας, που ανέλαβε την υπεράσπισή της, ζήτησε 1,5 μήνα χρονικό περιθώριο για δυο λόγους. Ο πρώτος, σύμφωνα με τα όσα είπε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστή, Παύλου Αγαπητού, έχει να κάνει με το κατηγορητήριο. Ο κ. Ακάμας είπε πως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί με την κατηγορούσα Αρχή σε ποια νομοθεσία βασίζονται κατηγορίες που αφορούν την πελάτιδά του.

Όσο για το δεύτερο λόγο που ζήτησε την αναβολή, είχε να κάνει με την μελέτη του μαρτυρικού υλικού, το οποίο είναι ογκωδέστατο και αποτελείται από 15 κουτιά αρχειοθέτησης (box files).

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, είπε ότι δεν φέρει ένσταση για αναβολή, αλλά ανέφερε ότι ο 1,5 μήνας είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τελικά ο Επαρχιακός Δικαστής, Παύλος Αγαπητός, αφού διέκοψε τη διαδικασία για 15 λεπτά προκειμένου να συνεννοηθούν οι δυο πλευρές, αποφάσισε να αναβάλει τη δικάσιμο για να δοθεί χρόνος στον συνήγορο υπεράσπισης, αλλά δεν αποδέχθηκε το αίτημα του κ. Ακάμα για να αναβολή 1,5 μήνα.

Είπε πως θα αναμένει όπως γίνουν ανάλογες διευθετήσεις με την επόμενη προγραμματισμένη δικάσιμο για τις 17 Μαρτίου. Μάλιστα, την προγραμμάτισε μια ώρα ενωρίτερα, για τις 10:00, προκειμένου να επιλυθούν οποιαδήποτε ζητήματα και να μπορέσουν να καταθέσουν τέσσερις μάρτυρες.

Σήμερα θα κατέθεταν οι δυο εξ αυτών, αλλά ο κ. Αγαπητός, προκειμένου να μην χαθεί κι άλλος δικαστικός χρόνος, έδωσε οδηγία για να καταθέσουν άλλοι δυο μάρτυρες στις 17/3, στη βάση του προγραμματισμού της κατηγορούσας Αρχής.

Ο κ. Αγαπητός με σαφείς αναφορές εξήγησε ότι η υπόθεση χρονολογείται από το 2019 και δεν σηκώνει άλλη καθυστέρηση. Έκρινε ως δικαιολογημένο το αίτημα της αναβολής για σήμερα, ωστόσο, τόνισε πως θα πρέπει να εξελιχθεί ταχύτερα η ακροαματική διαδικασία.

Ανέφερε, ενδεικτικά, πως θα πρέπει να καταθέσουν 96 μάρτυρες κατηγορίες (ήδη κατέθεσαν οι δυο).