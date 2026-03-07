Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Παρασκευή παγκύπρια εκστρατεία εμβολιασμών για την αντιμετώπιση του αφθώδη πυρετού, με ταυτόχρονους εμβολιασμού σε όλες τις επαρχίες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός και εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου Σωτηρία Γεωργιάδου.

Όπως ανέφερε, οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται παράλληλα σε όλη την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνονται εμβολιασμοί εντός της ζώνης περιορισμού ακτίνας 10 χιλιομέτρων στην κτηνοτροφική περιοχή της επαρχίας Λάρνακα, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα της νόσου.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, προτεραιότητα δίνεται στον εμβολιασμό βοοειδών και αιγοπροβάτων που βρίσκονται γύρω από χοιροστάσια, ενώ στη συνέχεια οι εμβολιασμοί επεκτείνονται και στα υπόλοιπα αιγοπρόβατα. Η διαδικασία υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους.

Όσον αφορά τους χοίρους, τα εμβόλια έχουν παραγγελθεί από τη Γερμανία και αναμένεται να παραληφθούν μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από την εταιρεία προμήθειας.

Συμπλήρωσε ότι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα, δεν έχουν εντοπιστεί νέα θετικά κρούσματα, ωστόσο δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον περιστατικά λόγω της υψηλής συγκέντρωσης κτηνοτροφικών μονάδων στην κτηνοτροφική περιοχή της Λάρνακας. Στόχος των αρχών είναι να περιοριστεί η νόσος στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στο πλαίσιο των εμβολιασμών που έχουν ήδη ξεκινήσει αναμένεται να εμβολιαστεί το σύνολο του ζωικού πληθυσμού παγκύπρια, που υπολογίζεται περίπου σε 85.000 βοοειδή και 470.000 αιγοπρόβατα.

Συνάντηση αγροτικών φορέων με ΠτΔ για αφθώδη πυρετό, ζητούν ουσιαστικό έλεγχο από ΕΕ στα κατεχόμενα

Την ανάγκη να υπάρξει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται για την αντιμετώπιση ζωονόσων στα κατεχόμενα, θα θέσουν την Κυριακή σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι οργανωμένοι κτηνοτρόφοι.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10:30 θα συμμετάσχουν σύνδεσμοι αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων, ο σύνδεσμος τυροκόμων, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου καθώς και αγροτικές οργανώσεις.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων Νίκος Παπακυριακού, βασικό θέμα που θα τεθεί είναι η ανάγκη δημιουργίας συντονιστικού μηχανισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο θα συμμετέχουν και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες στα κατεχόμενα, ώστε να παρακολουθείται η προσπάθεια που γίνεται στην άλλη πλευρά για εξάλειψη της νόσου.

Όπως ανέφερε, η ΕΕ χρηματοδοτεί από το 2021 προγράμματα για την εξάλειψη ζωονόσων στα κατεχόμενα και, όπως είπε, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει αρχείο ή έλεγχος για τα μέτρα που λαμβάνονται και πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια.

«Δεν μπορείς να χρηματοδοτείς και να μην ξέρεις πού πάνε τα λεφτά και τι ενέργειες γίνονται», ανέφερε, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να διερευνηθεί πώς προέκυψε η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αρχές στα κατεχόμενα θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια πρωτόκολλα που εφαρμόζονται και στις ελεύθερες περιοχές, τονίζοντας ότι «η ΕΕ που χρηματοδοτεί με τα λεφτά του φορολογούμενου οφείλει να ελέγχει».

Αναφερόμενος σε πρόσφατη επίσκεψη Ευρωπαίων αξιωματούχων στα κατεχόμενα τον Δεκέμβριο, είπε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τους επετράπη να πάρουν δείγματα ή να επισκεφθούν φάρμες και ενημερώθηκαν για το πρόβλημα μέσω φωτογραφιών, ενώ, όπως σημείωσε, η ΕΕ δεν αντέδρασε και στη συνέχεια στάλθηκαν και εμβόλια.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι θα θέσουν και το θέμα των θανατώσεων ζώων. Όπως ανέφερε ο κ. Παπακυριακού, ζητούν να σταματήσουν οι θανατώσεις σε περιπτώσεις όπου τα ζώα είναι εμβολιασμένα και δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της νόσου σε άλλα ζώα, κάτι που θα μπορούσε να αποτρέψει τη σφαγή ολόκληρων κοπαδιών.

Τόνισε επίσης ότι η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό δεν είναι «άσπρο ή μαύρο» και ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης κατά περίπτωση για το αν θα προχωρούν οι θανατώσεις.

Ο κ. Παπακυριακού προειδοποίησε ακόμη ότι, δεδομένου ότι έχουν ήδη εντοπιστεί προσβεβλημένες αγελάδες, η νόσος ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες μονάδες, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα συνεχίσει να απασχολεί τον κτηνοτροφικό τομέα.

Τέλος ανέφερε ότι για να εξαλειφθεί η νόσος απαιτείται κοινή αντιμετώπιση σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ σημείωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Κύπρο».

ΚΥΠΕ