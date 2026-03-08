Σε μια φορτισμένη παρέμβαση προχώρησε ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής, Δημήτρης Τσάλτας, αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, και την Υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ο καθηγητής υψώνει «ασπίδα προστασίας» προς το κτηνιατρικό προσωπικό, καταγγέλλοντας τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την αχρείαστη πολιτική πόλωση.

Αναφερόμενος σε πρόσφατες καταγγελίες βουλευτών και κομμάτων περί «βασανισμού» των ζώων κατά τη διαδικασία της θανάτωσης, ο καθηγητής Δημήτρης Τσάλτας είναι κατηγορηματικός: Η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα διεθνή πρωτόκολλα. «Κανένας κτηνίατρος δεν επιθυμεί και δεν βάζει τα ζώα σε κατάσταση στρες περισσότερο από τη γενικότερη αναστάτωση που προκαλείται στο χώρο», σημειώνει χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας πως λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Η επιστολή φέρνει στο φως μια συχνά παραγνωρισμένη πτυχή: το τεράστιο ψυχολογικό βάρος που επωμίζονται οι επιστήμονες στο πεδίο. Ο κ. Τσάλτας υπογραμμίζει ότι οι κτηνίατροι καλούνται να διαχειριστούν:

• Τη σωματική εξάντληση κάτω από αντίξοες συνθήκες.

• Τον ανθρώπινο πόνο των πληγέντων κτηνοτρόφων.

• Την ψυχική πίεση της θανάτωσης μεγάλου αριθμού φαινομενικά υγιών ζώων.

Μάλιστα, ο καθηγητής παραθέτει σοκαριστικά στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία, υπενθυμίζοντας ότι ο κτηνιατρικός κλάδος παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών παγκοσμίως λόγω αυτών ακριβώς των συνθηκών εργασίας.

Ο κ. Τσάλτας απευθύνει θερμή παράκληση προς την πολιτική ηγεσία να παρέμβει, ώστε να σταματήσει η διάδοση ανυπόστατων ισχυρισμών που το μόνο που καταφέρνουν είναι να πυροδοτούν το κλίμα.

«Μην πολώνετε αχρείαστα μια ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση», καταλήγει στην επιστολή του, ζητώντας από τα πολιτικά πρόσωπα να σεβαστούν τον ρόλο των επιστημόνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης.

Ολόκληρη η επιστολή:

Αγαπητή Πρόεδρε της Βουλής,

Αγαπητή Υπουργέ,

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον τύπο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι βουλευτές και κόμματα κάνουν καταγγελίες για τον τρόπο θανάτωσης των ζώων και συγκεκριμένα ότι αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος και ότι τα ζώα βασανίζονται.

Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και μέθοδοι ώστε η διαδικασία να γίνεται όπως ορίζεται από διεθνή πρωτόκολλα. Κανένας κτηνίατρος δεν επιθυμεί και δεν βάζει τα ζώα σε κατάσταση στρες περισσότερο από την γενικότερη αναστάτωση που προκαλείται από τη γενική οχληρία στο χώρο.

Θέλω επίσης, να θέσω υπόψη σας ότι η διαδικασία μαζικών θανατώσεων που γίνεται βάση Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών είναι μια επίπονη διαδικασία για τους επιστήμονες κτηνιάτρους τόσο λόγω κόπωσης (μεγάλοι αριθμοί ζώων και δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες) όσο και πολύ περισσότερο λόγω ψυχολογικής πίεσης.

Οι κτηνίατροι έχουν να χειριστούν τον ανθρώπινο πόνο των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους αλλά και την ψυχολογική πίεση να θανατώνεις φαινομενικά τουλάχιστον υγιή ζώα και σε μεγάλους αριθμούς. Πιστέψτε με είναι πολύ επικίνδυνη εργασία και έχει εξαιτίας αυτού τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών διεθνώς με στοιχεία στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και μελέτες για τους παραπάνω λόγους που ανάφερα.

Με βάση τα παραπάνω θα ήθελα να σας παρακαλέσω ως επιστήμονας του κλάδου, πανεπιστημιακός δάσκαλος και φίλος, συνεργάτης, συνάδελφος κτηνιάτρων να κάνετε έντονες παραστάσεις προς οποιονδήποτε και ειδικά πολιτικά πρόσωπα και κόμματα ώστε να μην διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για το θέμα και να μην πολώνουν αχρείαστα μια ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πρόσθετη πληροφορία

Με εκτίμηση

Δημήτρης Τσάλτας, MSc, DIC, PhD

Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων

Καθηγητής Γεωργικής Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας