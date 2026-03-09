Προβλήματα με τις κρυφές λαβές στις πόρτες αυτοκινήτων καταγράφονται διεθνώς, γεγονός που οδήγησε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (TOM) να εκδώσει προειδοποιητική ανακοίνωση για πιθανούς κινδύνους στην ασφάλεια των επιβατών, προβαίνοντας μάλιστα και σε συστάσεις προς τους κατόχους των συγκεκριμένων οχημάτων. Το συγκεκριμένο είδος λαβών έγινε δημοφιλές από την Tesla του δισεκατομμυριούχου Ελον Μασκ και παρουσιάζεται κυρίως σε ηλεκτρικά μοντέλα αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, οι κρυφές ή αναδυόμενες χειρολαβές είναι ένας τύπος λαβών στις πόρτες αυτοκινήτων που δεν προεξέχει από το «σώμα» του οχήματος όταν αυτό είναι σβηστό. Αντί για την παραδοσιακή λαβή που τραβά ο οδηγός, η επιφάνειά τους είναι επίπεδη και ενσωματωμένη στο όχημα, και ενεργοποιείται ηλεκτρονικά ή μηχανικά όταν χρειάζεται να ανοίξει η πόρτα.

Πώς προέκυψε η ανακοίνωση και τι συμβαίνει στην Κύπρο

Η ανακοίνωση του ΤΟΜ είναι αποτέλεσμα του ελέγχου που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα οχήματα από τις αρχές ασφαλείας σε όλο τον κόσμο, μετά από μια σειρά σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με διεθνείς φορείς οδικής ασφάλειας, έχουν καταγραφεί περιστατικά, όπου ηλεκτρονικά ελεγχόμενες ή/και πλήρως ενσωματωμένες («κρυφές») χειρολαβές θυρών οχημάτων δεν λειτούργησαν σωστά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οδικές συγκρούσεις και πυρκαγιές. Σε ορισμένα συμβάντα η πτώση τάσης της μπαταρίας είχε ως αποτέλεσμα οι εξωτερικές χειρολαβές να αδρανοποιηθούν στην κλειστή (κρυφή) τους θέση.

Επιπρόσθετα, ευρωπαϊκοί οργανισμοί ασφάλειας έχουν επισημάνει ότι τα υπάρχοντα πρότυπα δεν εξασφαλίζουν επαρκώς ότι οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες θύρες μπορούν να ανοίξουν μετά από ατύχημα ή και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού στο όχημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το philenews επικοινώνησε με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών το οποίο διευκρίνισε πως στην Κύπρο δεν καταγράφηκαν τέτοια περιστατικά και η ανακοίνωση έχει προληπτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, γίνονται οι πιο κάτω συστάσεις προς τους κατόχους των οχημάτων στην Κύπρο με τέτοιου είδους χειρολαβές:

Ενημερωθείτε άμεσα από το εγχειρίδιο χρήσης (owner’s manual) του οχήματός σας για τον ακριβή τρόπο χρήσης του χειροκίνητου μηχανισμού απεγκλωβισμού, καθώς και για τη διαδικασία ανοίγματος θυρών όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική ισχύς. Αναγνωρίστε πού βρίσκονται οι χειροκίνητες απασφαλίσεις (manual releases), τόσο για τις μπροστινές όσο και για τις πίσω πόρτες. Ενημερώστε όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν και επιβαίνουν στο όχημα για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απεγκλωβισμού. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς η σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών χειρολαβών εξαρτάται και από αυτή. Ελέγξτε εάν το όχημά σας υπόκειται σε ανάκληση μέσω της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή ή/και των ανακοινώσεων στο EU Safety Gate. Σε περίπτωση συμβάντος δυσλειτουργίας των χειρολαβών των θυρών, μην χρησιμοποιείτε το όχημα μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορές περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

Η Κίνα απαγορεύει τις κρυφές λαβές – Έρευνες σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Τον περασμένο μήνα, η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τις κρυφές λαβές στις πόρτες των ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με το BBC, καταγράφηκαν δύο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στη χώρα που αφορούσαν ηλεκτρικά οχήματα Xiaomi, στα οποία υπήρχαν υποψίες ότι οι διακοπές ρεύματος εμπόδισαν το άνοιγμα των θυρών. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα αυτοκίνητα που πωλούνται στη χώρα πρέπει να έχουν μηχανικό σύστημα ανοίγματος θυρών ορατό και λειτουργικό. Στις ΗΠΑ, οι χειρολαβές των θυρών της Tesla ερευνώνται ήδη από τις ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας της χώρας, ενώ οι Αρχές στην Ευρώπη εξετάζουν τους δικούς τους κανόνες.

Τα σοβαρά περιστατικά παγκοσμίως

Τον Νοέμβριο, η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα με επίκεντρο τις ηλεκτρικές χειρολαβές των θυρών της Tesla, απαντώντας σε αναφορές ότι σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν, αφήνοντας παιδιά παγιδευμένα στα αυτοκίνητα.

Η NHTSA δήλωσε ότι είχε λάβει εννέα καταγγελίες σχετικά με τις χειρολαβές στα αυτοκίνητα Model Y του 2021 της Tesla, το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας. Σε τέσσερις από τις περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κατέφυγαν στο σπάσιμο του παραθύρου για να επιλύσουν το πρόβλημα, αναφέρει το BBC.

Η Tesla μηνύεται στις ΗΠΑ από τους γονείς ενός εφήβου που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2024 και αφορούσε ένα από τα Cybertruck της. Το όχημα χτύπησε σε ένα δέντρο και έπιασε φωτιά, σύμφωνα με αστυνομική έκθεση. Όταν η ηλεκτροδότηση στις ηλεκτρικές πόρτες του φορτηγού διακόπηκε από την πυρκαγιά, οι τέσσερις επιβάτες κλειδώθηκαν μέσα χωρίς διέξοδο και τρεις πέθαναν.

Τον Οκτώβριο, μια θανατηφόρα σύγκρουση στην πόλη Τσενγκντού που αφορούσε το ηλεκτρικό sedan SU7 της κινεζικής εταιρείας Xiaomi είχε ως αποτέλεσμα οι περαστικοί να μην μπορούν να ανοίξουν το όχημα και να σώσουν τον οδηγό πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες.