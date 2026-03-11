Την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω της εφαρμογής SafeCY σε ενδεχόμενο περιστατικού ασφάλειας, ως επιπρόσθετο μέτρο έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών, ανακοίνωσαν την Τετάρτη (11/03) ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση της νέας υπηρεσίας, παρουσιάστηκε βίντεο το οποίο εξηγεί πώς οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στα κινητά τους και το πώς ακριβώς θα λειτουργεί.

Δείτε το βίντεο

Η νέα υπηρεσία που θα προσφέρεται μέσω της εφαρμογής SafeCY για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σε ενδεχόμενο περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, «η εφαρμογή έχει αναβαθμιστεί, ώστε σε ενδεχόμενο περιστατικό ασφάλειας, να αποστέλλεται ειδοποίηση, προς όλους τους πολίτες που την έχουν εγκατεστημένη στο κινητό τους τηλέφωνο. Η ενημέρωση θα αποστέλλεται στοχευμένα στα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν την εφαρμογή σε προκαθορισμένη ακτίνα περιμετρικά του περιστατικού».

Επεσήμανε ότι «η ειδοποίηση μέσω του SafeCY αποτελεί έναν επιπρόσθετο τρόπο έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών, με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αδυναμία του μέτρου αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS), λόγω του ότι λειτουργεί με βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε συνδρομητής στον πάροχο τηλεφωνίας του και όχι με βάση την τοποθεσία, στην οποία βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή».

Συνεχίζοντας, ο κ. Υπουργός αναγνώρισε ότι το εν λόγω μέτρο, δεν καλύπτει πολίτες που δεν έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή SafeCY στο κινητό τους τηλέφωνο ή δεν διαθέτουν smartphone, ωστόσο, επανέλαβε ότι πρόκειται για πρόσθετο μέτρο που μπορεί να καλύψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης.

Καταληκτικά, ο κ. Ιωάννου τόνισε την προσήλωση και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση και τη διόρθωση των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί τόσο με το θέμα των καταφυγίων, όσο και με το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. «Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της σαφούς πολιτικής βούλησης και του στρατηγικού μας σχεδιασμού για μετεξέλιξη της πολιτικής άμυνας σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας. Κεντρικός στόχος είναι η ουσιαστική προστασία των πολιτών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού και η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του Κράτους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης», υπογράμμισε, τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών.